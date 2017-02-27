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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3493349434953496>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 145
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
17%
24
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:30

  fin написав:
  Amat написав:
  fin написав:Почти угадали.Мне 47 и я пенсионер одной из силовых структур.


Прикольно.
Первый раз встречаю пенсионера силовых структур, который признается, что он из силовых структур.

Быть пенсионером силовых структур это преступление?


Нет конечно.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Ну ничего,посевная и вал валюты протрезвит это Якова,придётся сезонно укрепляться


Вот тут возникают некоторые сомнения.
Если сезонность была нарушена осенью, то кто обещал, что она сохранится весной?
Во всяком случае, кто не купил осенью, весной не продадут.
Эх, ломать шаблоны, так ломать до конца!
Короче, пристегивайтесь!
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Эх, ломать шаблоны, так ломать до конца!
шо снег в июле ждать?
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Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а правительство рашки в отставку пошло.......
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:05

  Vitalych-new написав:а правительство рашки в отставку пошло.......

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Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:08

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...........15.01.2020............16.01.2020
дата розрахунку..........14.01.2020............15.01.2020
Євро...........................26,6889...............26,7269
Долар США.................24,0257................23,9821
После полудня доллар отыграл 1.6 копейки.
Стартовали на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. С 10-20 до 11-15 симметрично сузили спред по полкопейки с каждой стороны. Характер роста бидов очень напоминает картину понедельника, можно заподозрить присутствие регулятора. Потом постояли 20 минут без движения, и с 11-35 начался рост.
Этот рост продолжался до 12-40, и его результатом стали 7.5 копеек. После небольшой паузы, с 13-20 началось снижение. До 14-30 просели на 2.5 копейки, после чего сразу же начался новый этап роста.
Официальный курс встретили котировками 24.0250 - 24.0500. За день котировки выросли на 7.5 копеек относительно открытия и на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 28.1668 (-418)
2018 - 28.5677 (-458)

2017 - 27.6692
2016 - 24.1874

Все четыре года в это время наблюдался рост курса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:10

  headshaker написав:Короче, пристегивайтесь!


Это ваше мнение,на то и форум,чтобы мнениями делиться и обмениваться.
Я писал первые работы о валютных кризисах ещё в 99-м году,в первую очередь учились на азиатских непонятках,важен фундамент,откуда у нас может прилететь ракета,когда бюджет сбалансирован,негативный торгбаланс компенсирован транзитом газа и заробитчанами?
Плюс весной идёт посевная,летом будет капитальный прирост туристов,как ни странно,мы очень привлекательные для туристов,фактор войны ослаб и многие нас поняли,сервис потихонечку подтягивается,особенно мы интересны друзьям из Белоруссии,Польши,Казахстана,нас распробовали даже англичане с немцами.
Турция резко взлетела в цене,перенаправляется поток к нам,вы даже не представляете какой дурдом творился прошлым летом на одесской трассе,белорусов такое впечатление,что больше половины потока,едут косяками до 7-8 авто.
Плюс многие европейцы едут своими(арендными) жилыми автодомиками,у нас есть в первую очередь отдых для тех,кто хочет сэкономить.
Все приезжие сдают валюту,а спрос сезонно падает.
На всех форумах одесситы уже откровенно воют и кричат о том,что надо на лето валить гуда-то на хутор,столько людей гостей даже с советских времён не помнят старожилы.
Как ни крути,а впереди полгода спокойствия,если даже махнём на 25 или даже 26 это мелочи,флуктуации(с)
Даже ещё несколько лет назад у нас были траблы с природным газом,который стоил 400 у.е. за тонну,и не соответствие стоимости пшеницы,которая стоила относительно дёшево,а сейчас газ по 150,максимум 200 зимой,а пшеница стала в почёте и мы наконец-то научились получать приличные урожаи.
А вот урожай меня волнует,уже полгода толком нет осадков,зима без снега,температура должна быть ниже градусов на 10 минимум,вот урожай это фактор риска,в конце лета будет понятно какой он будет,а пока всё гуд,никаких ракет не будет,можете записать.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:19

  somilitark написав:
  headshaker написав:Короче, пристегивайтесь!

пока всё гуд,никаких ракет не будет,можете записать.

Смотрите, Fin вам очень доверяет.
26 не мелочи, это уже ракета если такое будет.
7летки покажут кто прав.
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 15 січ, 2020 16:21, всього редагувалось 2 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:На всех форумах одесситы уже откровенно воют и кричат о том,что надо на лето валить гуда-то на хутор,столько людей гостей даже с советских времён не помнят старожилы.

таки да
Но я не плачу, никогда не плачу...

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Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:54

  somilitark написав:
  headshaker написав:Короче, пристегивайтесь!


Это ваше мнение,на то и форум,чтобы мнениями делиться и обмениваться.


От форума есть еще одна польза: смотреть, кто, на что, и как реагирует.

Ну, к примеру, кто-то посмеялся тут над теми, кто в декабре в овгз влез. Посмеялся, да и пошел дальше. А несколько человек, судя по комментариям, почти что всерьез обиделись. ОК, понятно...

Ну, или вот кто-то сказал, что годичные паттерны не гарантированы, раз уже один раз все с точностью до наоборот вышло. Ну, не гарантированы, так и не гарантированы, в этом мире вообще никто ничего никому не обещал. Ничего нового, в общем, вроде как никаких поводов для эмоций, никакого стимула в ответ картинки подыскивать или страницу контраргументов вываливать.

Короче, и тут понятно... похоже, таки, не пристегнулись.... :D
headshaker
 
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