Додано: Сер 15 січ, 2020 16:10

headshaker написав: Короче, пристегивайтесь! Короче, пристегивайтесь!

Это ваше мнение,на то и форум,чтобы мнениями делиться и обмениваться.Я писал первые работы о валютных кризисах ещё в 99-м году,в первую очередь учились на азиатских непонятках,важен фундамент,откуда у нас может прилететь ракета,когда бюджет сбалансирован,негативный торгбаланс компенсирован транзитом газа и заробитчанами?Плюс весной идёт посевная,летом будет капитальный прирост туристов,как ни странно,мы очень привлекательные для туристов,фактор войны ослаб и многие нас поняли,сервис потихонечку подтягивается,особенно мы интересны друзьям из Белоруссии,Польши,Казахстана,нас распробовали даже англичане с немцами.Турция резко взлетела в цене,перенаправляется поток к нам,вы даже не представляете какой дурдом творился прошлым летом на одесской трассе,белорусов такое впечатление,что больше половины потока,едут косяками до 7-8 авто.Плюс многие европейцы едут своими(арендными) жилыми автодомиками,у нас есть в первую очередь отдых для тех,кто хочет сэкономить.Все приезжие сдают валюту,а спрос сезонно падает.На всех форумах одесситы уже откровенно воют и кричат о том,что надо на лето валить гуда-то на хутор,столько людей гостей даже с советских времён не помнят старожилы.Как ни крути,а впереди полгода спокойствия,если даже махнём на 25 или даже 26 это мелочи,флуктуации(с)Даже ещё несколько лет назад у нас были траблы с природным газом,который стоил 400 у.е. за тонну,и не соответствие стоимости пшеницы,которая стоила относительно дёшево,а сейчас газ по 150,максимум 200 зимой,а пшеница стала в почёте и мы наконец-то научились получать приличные урожаи.А вот урожай меня волнует,уже полгода толком нет осадков,зима без снега,температура должна быть ниже градусов на 10 минимум,вот урожай это фактор риска,в конце лета будет понятно какой он будет,а пока всё гуд,никаких ракет не будет,можете записать.