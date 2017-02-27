Нет конечно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:30
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот тут возникают некоторые сомнения.
Если сезонность была нарушена осенью, то кто обещал, что она сохранится весной?
Во всяком случае, кто не купил осенью, весной не продадут.
Эх, ломать шаблоны, так ломать до конца!
Короче, пристегивайтесь!
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а правительство рашки в отставку пошло.......
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:05
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:08
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...........15.01.2020............16.01.2020
дата розрахунку..........14.01.2020............15.01.2020
Євро...........................26,6889...............26,7269
Долар США.................24,0257................23,9821
После полудня доллар отыграл 1.6 копейки.
Стартовали на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. С 10-20 до 11-15 симметрично сузили спред по полкопейки с каждой стороны. Характер роста бидов очень напоминает картину понедельника, можно заподозрить присутствие регулятора. Потом постояли 20 минут без движения, и с 11-35 начался рост.
Этот рост продолжался до 12-40, и его результатом стали 7.5 копеек. После небольшой паузы, с 13-20 началось снижение. До 14-30 просели на 2.5 копейки, после чего сразу же начался новый этап роста.
Официальный курс встретили котировками 24.0250 - 24.0500. За день котировки выросли на 7.5 копеек относительно открытия и на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 28.1668 (-418)
2018 - 28.5677 (-458)
2017 - 27.6692
2016 - 24.1874
Все четыре года в это время наблюдался рост курса.
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:10
Это ваше мнение,на то и форум,чтобы мнениями делиться и обмениваться.
Я писал первые работы о валютных кризисах ещё в 99-м году,в первую очередь учились на азиатских непонятках,важен фундамент,откуда у нас может прилететь ракета,когда бюджет сбалансирован,негативный торгбаланс компенсирован транзитом газа и заробитчанами?
Плюс весной идёт посевная,летом будет капитальный прирост туристов,как ни странно,мы очень привлекательные для туристов,фактор войны ослаб и многие нас поняли,сервис потихонечку подтягивается,особенно мы интересны друзьям из Белоруссии,Польши,Казахстана,нас распробовали даже англичане с немцами.
Турция резко взлетела в цене,перенаправляется поток к нам,вы даже не представляете какой дурдом творился прошлым летом на одесской трассе,белорусов такое впечатление,что больше половины потока,едут косяками до 7-8 авто.
Плюс многие европейцы едут своими(арендными) жилыми автодомиками,у нас есть в первую очередь отдых для тех,кто хочет сэкономить.
Все приезжие сдают валюту,а спрос сезонно падает.
На всех форумах одесситы уже откровенно воют и кричат о том,что надо на лето валить гуда-то на хутор,столько людей гостей даже с советских времён не помнят старожилы.
Как ни крути,а впереди полгода спокойствия,если даже махнём на 25 или даже 26 это мелочи,флуктуации(с)
Даже ещё несколько лет назад у нас были траблы с природным газом,который стоил 400 у.е. за тонну,и не соответствие стоимости пшеницы,которая стоила относительно дёшево,а сейчас газ по 150,максимум 200 зимой,а пшеница стала в почёте и мы наконец-то научились получать приличные урожаи.
А вот урожай меня волнует,уже полгода толком нет осадков,зима без снега,температура должна быть ниже градусов на 10 минимум,вот урожай это фактор риска,в конце лета будет понятно какой он будет,а пока всё гуд,никаких ракет не будет,можете записать.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:19
Смотрите, Fin вам очень доверяет.
26 не мелочи, это уже ракета если такое будет.
7летки покажут кто прав.
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 15 січ, 2020 16:21, всього редагувалось 2 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
таки да
Но я не плачу, никогда не плачу...
7 - телефон
24.00-24.02/24.08-24.10
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:54
От форума есть еще одна польза: смотреть, кто, на что, и как реагирует.
Ну, к примеру, кто-то посмеялся тут над теми, кто в декабре в овгз влез. Посмеялся, да и пошел дальше. А несколько человек, судя по комментариям, почти что всерьез обиделись. ОК, понятно...
Ну, или вот кто-то сказал, что годичные паттерны не гарантированы, раз уже один раз все с точностью до наоборот вышло. Ну, не гарантированы, так и не гарантированы, в этом мире вообще никто ничего никому не обещал. Ничего нового, в общем, вроде как никаких поводов для эмоций, никакого стимула в ответ картинки подыскивать или страницу контраргументов вываливать.
Короче, и тут понятно... похоже, таки, не пристегнулись....
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