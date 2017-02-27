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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3493349434953496

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 145
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
17%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
17%
24
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:58

Курси на зараз - майже все зелене


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
Підросли навкруги, та без фанатізму!

І що б там не казав "Шаріков", потрібне комусь значення курсу НБУ, чи ні, та встановлюється воно десь як середнє за МіжБанком.

А це доводить те, що сьогодні курс на Міжбанку в середньому припав 23,9821(24,0257) грн./дол., як там НБУ і не тужився :!:

11:00

Зображення

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:03

  somilitark написав:... летом будет капитальный прирост туристов,как ни странно,мы очень привлекательные для туристов,фактор войны ослаб и многие нас поняли,сервис потихонечку подтягивается,особенно мы интересны друзьям из Белоруссии,Польши,Казахстана,нас распробовали даже англичане с немцами.
Турция резко взлетела в цене,перенаправляется поток к нам,вы даже не представляете какой дурдом творился прошлым летом на одесской трассе,белорусов такое впечатление,что больше половины потока,едут косяками до 7-8 авто.

Белорусы по одесской трассе едут в большинстве своём в Крым. Косяками ездят из соображений безопасности. Оно понятно, что им никто ничего не сделает, но им спокойнее ехать колонной соотечественников. Ну и пусть едут, раз официально все КПП проходят.
Турция взлетела после позапрошлого ударного сезона. А в прошлом сезоне так же и присела, увидев, что поток сильно упал из-за их несуразных цен. В среднем цены к середине сезона 2019 были такие же как и в 2017. Но в зимой-весной их туры, конечно, зашкаливали. Никаких перенаправлений потоков к нам нет и быть не может пока у нас отсутствует соответствующая инфраструктура и условия. Не могу себе представить, чтобы человек, отдыхавший в Турции, Египте, Хорватии, Греции и т.д. поехал в Затоку из-за экономии пары сотен баксов.
Иностранцев в Украине интересует в первую очередь Чернобыль. Пощекотать нервы, приобщиться, так сказать, к мировой достопримечательности:
... зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74 671 человек. Почти 80% туристов приезжает из-за границы - 59 698 человек и - 14 973 человека из Украины.
Об этом говорится в сообщении ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".
Согласно ему, среди иностранных посетителей больше всего в Чернобыль едут из Великобритании - 10 381 человек. На втором месте - поляки - 6 544, на третьем - немцы - 5 399, четвертом - американцы - 4 143 и на пятом чехи - 2 829. Общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль - 130. Среди них Сингапур, Чили, Мексика, Япония и другие.

Плюс стандартные хасиды в Умань. И плюс совсем немного восточных европейцев в Карпаты. Конечно, немало людей приезжают посмотреть Киев и Львов.
Больше каких-то значимых центров притягательности для иностранных туристов у нас нет :-(
А тем более - для туристов с целью отдыха и восстановления здоровья.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:09

Експорт українського цукру скоротився більш ніж в два рази

В 2019 році українські виробники поставили на зовнішні ринки 236,8 тисяч тонн цукру, що більш ніж в два рази менше ніж попереднього року – 584,9 тисяч тонн.

Про це повідомляє асоціація "Укрцукор".

"Цей рік був не надто сприятливим для українських цукроварів і в порівнянні з минулим, можемо побачити, що експорт повністю просів: коли раніше експортний показник місяця досягав 40-60 тис. т, то цьогоріч останніх пів року в середньому експортували близько 5 тис. т цукру в місяць. В першу чергу це пов’язано зі світовим профіцитом, який "давив" на ринок і ціни.

Окрім того, ми поступово втрачали ринки Африки та Азії, які колись займали лідируючі позиції по імпорту українського цукру, через наростаючу конкуренцію з боку Росії та ЄС", - пояснила заступниця голови правління "Укрцукор" Руслана Яненко.

За словами експерта, наступного року істотних змін в експортній перспективі не відбудеться, оскільки несприятливі світові ціни продовжать тенденцію до зменшення сировини та скорочення виробництва цукру, а конкуренція на ринках, які завжди були найбільш прибутковими для українських виробників посилиться.

Окрім того, за грудень експортовано 6,9 тис. т цукру. Таким чином, за чотири місяці поточного маркетингового року 21,8 тис. т цукру поставлено на зовнішні ринки. Це майже в 10 разів менше ніж за аналогічний період минулого року.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:15

p_vovk74

Иностранцев у нас интересует в первую очередь секс-туризм - Украина номер 1 в Европе.
Mazay256
 
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