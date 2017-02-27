Додано: Сер 15 січ, 2020 17:03

somilitark написав: ... летом будет капитальный прирост туристов,как ни странно,мы очень привлекательные для туристов,фактор войны ослаб и многие нас поняли,сервис потихонечку подтягивается,особенно мы интересны друзьям из Белоруссии,Польши,Казахстана,нас распробовали даже англичане с немцами.

Турция резко взлетела в цене,перенаправляется поток к нам,вы даже не представляете какой дурдом творился прошлым летом на одесской трассе,белорусов такое впечатление,что больше половины потока,едут косяками до 7-8 авто. ... летом будет капитальный прирост туристов,как ни странно,мы очень привлекательные для туристов,фактор войны ослаб и многие нас поняли,сервис потихонечку подтягивается,особенно мы интересны друзьям из Белоруссии,Польши,Казахстана,нас распробовали даже англичане с немцами.Турция резко взлетела в цене,перенаправляется поток к нам,вы даже не представляете какой дурдом творился прошлым летом на одесской трассе,белорусов такое впечатление,что больше половины потока,едут косяками до 7-8 авто.

... зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74 671 человек. Почти 80% туристов приезжает из-за границы - 59 698 человек и - 14 973 человека из Украины.

Об этом говорится в сообщении ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

Согласно ему, среди иностранных посетителей больше всего в Чернобыль едут из Великобритании - 10 381 человек. На втором месте - поляки - 6 544, на третьем - немцы - 5 399, четвертом - американцы - 4 143 и на пятом чехи - 2 829. Общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль - 130. Среди них Сингапур, Чили, Мексика, Япония и другие.

Белорусы по одесской трассе едут в большинстве своём в Крым. Косяками ездят из соображений безопасности. Оно понятно, что им никто ничего не сделает, но им спокойнее ехать колонной соотечественников. Ну и пусть едут, раз официально все КПП проходят.Турция взлетела после позапрошлого ударного сезона. А в прошлом сезоне так же и присела, увидев, что поток сильно упал из-за их несуразных цен. В среднем цены к середине сезона 2019 были такие же как и в 2017. Но в зимой-весной их туры, конечно, зашкаливали. Никаких перенаправлений потоков к нам нет и быть не может пока у нас отсутствует соответствующая инфраструктура и условия. Не могу себе представить, чтобы человек, отдыхавший в Турции, Египте, Хорватии, Греции и т.д. поехал в Затоку из-за экономии пары сотен баксов.Иностранцев в Украине интересует в первую очередь Чернобыль. Пощекотать нервы, приобщиться, так сказать, к мировой достопримечательности:Плюс стандартные хасиды в Умань. И плюс совсем немного восточных европейцев в Карпаты. Конечно, немало людей приезжают посмотреть Киев и Львов.Больше каких-то значимых центров притягательности для иностранных туристов у нас нетА тем более - для туристов с целью отдыха и восстановления здоровья.