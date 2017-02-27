Додано: Сер 15 січ, 2020 18:03

Ждём.



Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство сумело провести электронную перепись населения, и теперь чиновники приступят к обнародованию данных.



"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными"



Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.



"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул Дубилет.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.