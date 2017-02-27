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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3494349534963497>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 146
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
17%
25
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:58

Курси на зараз - майже все зелене


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
Підросли навкруги, та без фанатізму!

І що б там не казав "Шаріков", потрібне комусь значення курсу НБУ, чи ні, та встановлюється воно десь як середнє за МіжБанком.

А це доводить те, що сьогодні курс на Міжбанку в середньому припав 23,9821(24,0257) грн./дол., як там НБУ і не тужився :!:

11:00

Зображення

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:38

  headshaker написав:
Короче, и тут понятно... похоже, таки, не пристегнулись.... :D

Смотрю одни ракетчики тут остались,НБУ бедный в поте лица чешет репу как сдержать ревальвацию,но гордые советские люди постарше везде видят ракету и никому не верят,даже своим глазам 8)
Вчера вообще Холява геморройные проклятия излучал,на тех кто поверил в страну и гривну :?

Но это ваше право,вы голосуете за это недополученной прибылью,не только на депо,а и в личных делах.

Это баба 200 с одним щирым патриотам свалили гривну в штопор и рукотворно организовали дефолтный девал,эти другие,как ни странно,но мы движемся вперёд,может по чайной ложке,но точно даже не на месте.
А когда по облигациям были однозначные проценты в гривне?
Такое бы приснилось ещё недавно,не поверил бы.
Плюс что такое доллар,думаю нам уровень дефицита бюджета надо делать как у бритов и амеров,10% от ВВП,а не неполные 3.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Смотрю одни ракетчики тут остались
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Холява всегда вежлив.Просто он знает,что его пациенты освобождены от уголовной ответственности :D
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:47

  Сибарит написав:Все четыре года в это время наблюдался рост курса.


О каком времени вы говорите ?

В прошлом январе максимум был 10-11 января, потом пошел спад.
в 2018 - 22 января мах
в 2017 - 15 января мах
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:О каком времени вы говорите ?

О курсе на 16 января по сравнению с прошлым рабочим днем.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:01

  Vitalych-new написав:а правительство рашки в отставку пошло.......

Посмотрим как изменится курс гривня-доллар :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:03

Ждём.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство сумело провести электронную перепись населения, и теперь чиновники приступят к обнародованию данных.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными"

Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул Дубилет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:04

freeze
Кстати, ваша инфа про обыски в ДФС подтвердилась
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... KGYwb.dpbs
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:07

Яке там ЗЕ прискорення, тормоза вони!


Вітаюсь совсіма.

Я ще влітку казав що верстати бюджет 2020 треба з урахуванням питання вилучення 18,5 відсоткового налогу на прибуток з депозитів населення! Доречі, я там писав і чим це перекрити! Хай Ваші підлеглі пошукають це на цьому форумі!
Які ще "памʼятати"? Протормозили, то Ваша проблема! Хоча Ви ж НБУ. :cry:
Так замість попереджати, радше підштовхніть КабМін в сторону Українців!

Дебільні відсотки геть, тим паче, що Вони вже бажають переглянути бюджет невдовзі!

Досить тримати пересічних українців за лохів!

З інтервʼю Катерини Рожкової FinClub!
Якщо говорити про ситуацію глобально, то, безумовно, податок з пасивного доходу треба гармонізувати. Є нульова ставка податку на дохід з ОВДП, є 5-відсоткова ставка податку на дивіденди і є 18-відсотковий податок на відсотки від депозитів. Необхідно якось це гармонізувати. Але при цьому треба пам'ятати, що у нас є бюджет, який верстався за певними параметрами і який включає податок з депозитів.
Ви ще рік збираєтесь оббирати пересічних українців :?:
Може таки не треба :!:

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 15 січ, 2020 18:29, всього редагувалось 8 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:08

  freeze написав:Ждём.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство сумело провести электронную перепись населения, и теперь чиновники приступят к обнародованию данных.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными"

Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул Дубилет.

посчитали всех вместе))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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