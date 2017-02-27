Вітаюсь совсіма. 17:00 Підросли навкруги, та без фанатізму!
І що б там не казав "Шаріков", потрібне комусь значення курсу НБУ, чи ні, та встановлюється воно десь як середнє за МіжБанком.
А це доводить те, що сьогодні курс на Міжбанку в середньому припав 23,9821(24,0257) грн./дол., як там НБУ і не тужився
11:00
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
headshaker написав: Короче, и тут понятно... похоже, таки, не пристегнулись....
Смотрю одни ракетчики тут остались,НБУ бедный в поте лица чешет репу как сдержать ревальвацию,но гордые советские люди постарше везде видят ракету и никому не верят,даже своим глазам Вчера вообще Холява геморройные проклятия излучал,на тех кто поверил в страну и гривну
Но это ваше право,вы голосуете за это недополученной прибылью,не только на депо,а и в личных делах.
Это баба 200 с одним щирым патриотам свалили гривну в штопор и рукотворно организовали дефолтный девал,эти другие,как ни странно,но мы движемся вперёд,может по чайной ложке,но точно даже не на месте. А когда по облигациям были однозначные проценты в гривне? Такое бы приснилось ещё недавно,не поверил бы. Плюс что такое доллар,думаю нам уровень дефицита бюджета надо делать как у бритов и амеров,10% от ВВП,а не неполные 3.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство сумело провести электронную перепись населения, и теперь чиновники приступят к обнародованию данных.
"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными"
Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.
"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул Дубилет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Я ще влітку казав що верстати бюджет 2020 треба з урахуванням питання вилучення 18,5 відсоткового налогу на прибуток з депозитів населення! Доречі, я там писав і чим це перекрити! Хай Ваші підлеглі пошукають це на цьому форумі! Які ще "памʼятати"? Протормозили, то Ваша проблема! Хоча Ви ж НБУ. Так замість попереджати, радше підштовхніть КабМін в сторону Українців!
Дебільні відсотки геть, тим паче, що Вони вже бажають переглянути бюджет невдовзі!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 15 січ, 2020 18:29, всього редагувалось 8 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство сумело провести электронную перепись населения, и теперь чиновники приступят к обнародованию данных.
"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными"
Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.
"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул Дубилет.
посчитали всех вместе))
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь