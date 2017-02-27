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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:12
У зам начальника таможни по энергетике рф изъяли 18 тонн золота и 100 млн. долларов наличными
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edvardd
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:14
somilitark написав:
Это баба 200 с одним щирым патриотам свалили гривну в штопор и рукотворно организовали дефолтный девал,эти другие,как ни странно,но мы движемся вперёд,может по чайной ложке,но точно даже не на месте.
А кто кратно свалил лиру, тенге и, страшно сказать, рубель?
Неужто тоже лера-200?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:21
Starikan написав: somilitark написав:
Это баба 200 с одним щирым патриотам свалили гривну в штопор и рукотворно организовали дефолтный девал,эти другие,как ни странно,но мы движемся вперёд,может по чайной ложке,но точно даже не на месте.
А кто кратно свалил лиру, тенге и, страшно сказать, рубель?
Неужто тоже лера-200?
Сдуру можно устроить Венесуэлу даже имея фантастические природные ресурсы,а можно посмотреть на грузинский лари,гляньте на его курс с 95-го года,думаю у грузинов было возможностей не больше и потрясений не меньше чем у нас
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:26
s0v7a написав:
Дебільні відсотки геть, тим паче, що Ви вже бажаєте переглянути бюджет невдовзі!
Мудра Сова стала превращаться в старенького песика,бюджет будут пересматривать,доходные статьи раздуты и не могут выполниться,их будут корректировать,а также нещадно резать расходные статьи,думаю капец будет капитальным инвестициям,особенно достанется дорожному хозяйству.
А пёсик всё перепутал,будут усиленно искать доходы и резать расходы,а не вычёркивать жирную доходную строчку.
Востаннє редагувалось somilitark
в Сер 15 січ, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:27
Появились оперативные данные по доходам держбюджета за первые две недели года.
Общие доходы на 14% ниже прошлогодних.
Компенсацию ПДВ вообще остановили, всего 7,2 млн вернули, притом что в прошлом году на это время уже было возвращено 1,7 млрд, а всего за январь 2019 было 19 млрд возвращено.
Доходы от таможни ожидаемо -35,3% , даже не знаю в какой валюте руководству таможни надо будет пересчитать что-бы показать очередную перемогу.
С компенсацией ПДВ ситуация кстати ну очччень интересная, сегодня СБУ провела обыски в 5 областях Украины и в Киеве. Вот цитата с сайта СБУ.
Но по факту имеем полную остановку компенсации ПДВ.
А ну и чуть не забыл, зарплаты надо обязательно всем чиновникам повышать, и судьям, и прокурорам, и сбушника,главное никого не сажать, а боротся с коррупцией только повышением зарплат.
Технокрады самые натуральные. Аж зло берет когда читаю весь этот бред про обоснование этих космических зарплат.
------
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність посадовців Державної податкової служби, які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор економіки понад 500 мільйонів гривень щомісяця. Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії із службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці «конвертаційно-транзитних» груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах. Для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства. Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України. Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:27
Глава российской налоговой Мишустин будет новым премьером.
Неожиданное назначение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:40
Andriy Kobolyev
24 мин. ·
Група Нафтогаз залишається найбільшим джерелом доходів державного бюджету. У минулому році ми сплатили понад 120 млрд грн податків та дивідендів. При цьому у четвертому кварталі більше 15 млрд грн податків та дивідендів ми сплатили достроково.
Надходження від Нафтогазу – це близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році. Є привід для гордості. Але така залежність бюджету від однієї, хай і великої, компанії, містить серйозні ризики. Треба прискорювати реформи, щоб таких великих платників, як Нафтогаз, Україна мала хоча б п’ять чи шість.
У минулому році ми відокремили Оператора ГТС і, відповідно, тому у цьому - Нафтогаз вже не отримає надходжень від транзиту. Але вже у першому кварталі плануємо сплатити податки з 2,9 млрд дол., які ми отримали на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:40
somilitark написав: s0v7a написав:
Дебільні відсотки геть, тим паче, що Ви вже бажаєте переглянути бюджет невдовзі!
Мудра Сова стала превращаться в старенького песика,бюджет будут пересматривать,доходные статьи раздуты и не могут выполниться,их будут корректировать,а также нещадно резать расходные статьи,думаю капец будет капитальным инвестициям,особенно достанется дорожному хозяйству.
А пёсик всё перепутал,будут усиленно искать доходы и резать расходы,а не вычёркивать жирную доходную строчку.
Шаріков, собаче серце за повадками, не бачить що там написано про заміщення?
Геть під лавку! Ще накажу Іринці, щоб вона тебе шваброю там потапцювала. Ти фізілологічно не можешь по людськи спілкуватися.
Мяу...
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:47
zzzzzz написав:Але вже у першому кварталі плануємо сплатити податки з 2,9 млрд дол., які ми отримали на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
странно. Вроде же налог платится по начислению (когда суд присудил) а не после получения денег.
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mephala
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