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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34963497349834993500>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 146
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
17%
25
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:54

  freeze написав:Глава российской налоговой Мишустин будет новым премьером.
Неожиданное назначение.


Может и неожиданное, хотя если посмотреть во что этот человек превратил российскую налоговую и его авторитет в этой области на международном уровне,то по крайней мере весьма интересное.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:00

  somilitark написав:
  s0v7a написав:
Дебільні відсотки геть, тим паче, що Ви вже бажаєте переглянути бюджет невдовзі!


Мудра Сова стала превращаться в старенького песика


Иногда на улице случается встречаешь стариков, которые идут и громко разговаривают сами с собой,а теперь мы имеем такой же случай на форуме. :mrgreen:
quest
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:02

  quest написав:
Иногда на улице случается встречаешь стариков, которые идут и громко разговаривают сами с собой,а теперь мы имеем такой же случай на форуме. :mrgreen:


чому так думаєте?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:02

  Вкладчик1234 написав:
  Vitalych-new написав:а правительство рашки в отставку пошло.......

Посмотрим как изменится курс гривня-доллар :)

Посмотрим, как изменится наше правительство :D
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:03

  Alex6 написав:
  somilitark написав:думаю нам уровень дефицита бюджета надо делать как у бритов и амеров,10% от ВВП,а не неполные 3.


строить долговую пирамиду ?

Когда проценты не 20,а в пределах 5,то можно смело как вы выразились "строить")))

Тут все носятся с долларом как с иконой,а оказывается не знают,что любые деньги это бумага,зелёная бумага это вообще самовнушение,особенно если взглянуть на торгбаланс амеров и дефицит бюджета 8)

п.с. на госдолг США лучше вообще не смотреть(((
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 15 січ, 2020 19:11, всього редагувалось 2 разів.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:06

  vovakwasov написав:
  quest написав:
Иногда на улице случается встречаешь стариков, которые идут и громко разговаривают сами с собой,а теперь мы имеем такой же случай на форуме. :mrgreen:


чому так думаєте?


А это очевидно, пишет кричащими буквами другого цвета, а толку для всех ноль.
Или может этот спам вам как-то помог в реальности?
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:10

  quest написав:
Иногда на улице случается встречаешь стариков, которые идут и громко разговаривают сами с собой,а теперь мы имеем такой же случай на форуме. :mrgreen:

Я тут с супругой недавно ехал в маршрутке и села бабуля,стала всех благословлять,церковные песни петь,громко петь,все были в оцепенении,причём так громко петь,дабы заглушить звук дизельного двигателя на разгоне,я жене говорю: не хочу до такого доживать,а потом бабуля вдруг замолчала и крикнула водителю-мне под мостом :idea:

Жена говорит:смотри,не всё так плохо,знает где ей выходить)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:12

  quest написав:
  somilitark написав:Мудра Сова стала превращаться в старенького песика


Иногда на улице случается встречаешь стариков, которые идут и громко разговаривают сами с собой,а теперь мы имеем такой же случай на форуме. :mrgreen:


О, quest=замарочка=bug=блоха, яка годується від щедрот хамства Шарікова.

Вітаю Вас, Ви в недругах!

Мяу...

ВО
Хай щастить!
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- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:21

  s0v7a написав:
  quest написав:
  somilitark написав:Мудра Сова стала превращаться в старенького песика


Иногда на улице случается встречаешь стариков, которые идут и громко разговаривают сами с собой,а теперь мы имеем такой же случай на форуме. :mrgreen:


О, quest=замарочка=bug=блоха, яка годується від щедрот хамства Шарікова.

Вітаю Вас, Ви в недругах!

Мяу...

ВО
Хай щастить!

Чесно кажучи я вас не розумію.
Ті дані які даєте - цікаві. Позицію вашу по відміні 18% податків із депозитів повністю підтримую. Питання дохідності по депо сертифікатах - підтримую Сибарита, але дякую за вашу альтернативну точку зору.
Проте реакція на деяких форумчан і манера відповіді на їхні зауваження - це рівень школи, ну максимум 1-го курсу інституту.
Вам так важливо що про вас пишуть?

ПС: і що означає ваше Мяу...???
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:30

  Realist написав:це рівень школи, ну максимум 1-го курсу ПТУ!


ПС: і що означає ваше Мяу...???

Так Сови гавкають,вы шо не знали?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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