Может и неожиданное, хотя если посмотреть во что этот человек превратил российскую налоговую и его авторитет в этой области на международном уровне,то по крайней мере весьма интересное.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:54
Может и неожиданное, хотя если посмотреть во что этот человек превратил российскую налоговую и его авторитет в этой области на международном уровне,то по крайней мере весьма интересное.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:00
Иногда на улице случается встречаешь стариков, которые идут и громко разговаривают сами с собой,а теперь мы имеем такой же случай на форуме.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:02
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:02
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:03
Когда проценты не 20,а в пределах 5,то можно смело как вы выразились "строить")))
Тут все носятся с долларом как с иконой,а оказывается не знают,что любые деньги это бумага,зелёная бумага это вообще самовнушение,особенно если взглянуть на торгбаланс амеров и дефицит бюджета
п.с. на госдолг США лучше вообще не смотреть(((
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 15 січ, 2020 19:11, всього редагувалось 2 разів.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:06
А это очевидно, пишет кричащими буквами другого цвета, а толку для всех ноль.
Или может этот спам вам как-то помог в реальности?
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:10
Я тут с супругой недавно ехал в маршрутке и села бабуля,стала всех благословлять,церковные песни петь,громко петь,все были в оцепенении,причём так громко петь,дабы заглушить звук дизельного двигателя на разгоне,я жене говорю: не хочу до такого доживать,а потом бабуля вдруг замолчала и крикнула водителю-мне под мостом
Жена говорит:смотри,не всё так плохо,знает где ей выходить)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:12
О, quest=замарочка=bug=блоха, яка годується від щедрот хамства Шарікова.
Вітаю Вас, Ви в недругах!
Мяу...
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:21
Чесно кажучи я вас не розумію.
Ті дані які даєте - цікаві. Позицію вашу по відміні 18% податків із депозитів повністю підтримую. Питання дохідності по депо сертифікатах - підтримую Сибарита, але дякую за вашу альтернативну точку зору.
Проте реакція на деяких форумчан і манера відповіді на їхні зауваження - це рівень школи, ну максимум 1-го курсу інституту.
Вам так важливо що про вас пишуть?
ПС: і що означає ваше Мяу...???
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:30
Так Сови гавкають,вы шо не знали?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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