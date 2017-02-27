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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3497349834993500>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 146
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
17%
25
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:37

  Realist написав:
ПС: і що означає ваше Мяу...???


тут все зрозуміло - його Панда навчив
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:38

  s0v7a написав:
  quest написав:
  somilitark написав:Мудра Сова стала превращаться в старенького песика


Иногда на улице случается встречаешь стариков, которые идут и громко разговаривают сами с собой,а теперь мы имеем такой же случай на форуме. :mrgreen:


О, quest=замарочка=bug=блоха, яка годується від щедрот хамства Шарікова.

Вітаю Вас, Ви в недругах!

Мяу...

ВО
Хай щастить!

Дружище!
Я не обидеть тебя хотел, просто тебе ж жена не скажет, если она у тебя ещё есть, что ты занимаешься спамом цифр, тратя своё время не на то.
Я более того, извинюсь перед тобой, если напишешь, своё видение курса на этот год и он сойдется с действительностью.
quest
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  quest написав:своё видение курса на этот год и он сойдется с действительностью.
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:46

  Мизантрóп написав:
  quest написав:своё видение курса на этот год и он сойдется с действительностью.
Зображення

Когда вы думаете, что наблюдаете за другими, не забывайте, что есть те, кто наблюдают за вами.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Здоровья и Сильного Духа перед Крещением Господним !
Искупаться и выйти СИЛЬНЫМ ДУХОМ из воды!

Вчера я скулил на счет , что "освитянам " зряплату не дали .

Сегодня ДАЛИ .
Мало того , еще добавили , где то гривен 500 , в связи с повышением ставки учителям .
ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ.
СОВА всегда дает полезную инфу .
Критику в его сторону не принимаю.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

удалил
Востаннє редагувалось холява в Сер 15 січ, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановні, а що відбувається? Інформація, яку надає шановний s0v7a - не найгірша на цьому форумі. Так, в більшості випадків, вона загальнодоступна, але і zzzzzz, і Сибарит, і я і не багато інших (хто пише по темі) надають також загалнодоступну інформацію. Але всім решта не треба витрачати часу і займатися пошуком і систематизацією - бери і аналізуй як вигідно і як хочеться. Чи не читай, якщо не потрібно. Але для чого так цькувати людину? І чому дивуватися, що на безпідставну агресію і грубість опонент відповідає тим самим (хоча ні, набагато коректніше і виваженіше).
Як на мене - це не допустима дикість.
Осмілюсь нагадати, що ще недавно так само тролили тут Искателя і Ехо. Слава Богу, Искатель залишився і час до часу дає цінну інформацію з середини МБ і банківського світу. А от Ехо (далеко не останній оператор готівкового рнку) пішов на курс. Хто від цього виграв?
Чому ніхто не кидається на графоманів, які регулярно тут закиидають масштабні обєми власного несвідомого, чи відверто і навмисно перекрученої інформації (перераховував "героїв" не раз)? Replay тут кілька днів "випорожнявся" і всі мовчали...
Як мінімум припиняйте це групове хамство, а можна і вибачитися перед людиною...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  quest написав:Когда вы думаете, что наблюдаете за другими, не забывайте, что есть те, кто наблюдают за вами.
Слава богу я агностик :D
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:56

Это просто феерия ))))

История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому.

Пёрлы от Гончарука или как классический соросёнок готовит презентацию ))):

Я полный профан в экономике - я юрист по образованию.
У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов.
Нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что сильный президент.
У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить
Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там.

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

ПыСы Мне кажется, что кадровые решения могут начаться с юриста по образованию и профана в экономике Гончарука. Думаю, Зелёный уже послушал запись про тупого себя и профана премьера.

ПыСы2 А кто слил запись ? Злые языки говорят, что Рожкова. А зачем ? ))))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:57

  холява написав:
Вчера я скулил на счет , что "освитянам " зряплату не дали .

Сегодня ДАЛИ .
Мало того , еще добавили , где то гривен 500 , в связи с повышением ставки учителям.


Вітаю! Зросла мінімальна заробітна плата на 550 гривень. 500 гривень - це тільки початок (аванс), продовження "покращення" буде ще в зарплату (ще близько 500 грн). Загалом дохід вашої дружини зросте приблизно на 1000 гривень!
vovakwasov
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