тут все зрозуміло - його Панда навчив
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:37
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:38
Дружище!
Я не обидеть тебя хотел, просто тебе ж жена не скажет, если она у тебя ещё есть, что ты занимаешься спамом цифр, тратя своё время не на то.
Я более того, извинюсь перед тобой, если напишешь, своё видение курса на этот год и он сойдется с действительностью.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:46
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Здоровья и Сильного Духа перед Крещением Господним !
Искупаться и выйти СИЛЬНЫМ ДУХОМ из воды!
Вчера я скулил на счет , что "освитянам " зряплату не дали .
Сегодня ДАЛИ .
Мало того , еще добавили , где то гривен 500 , в связи с повышением ставки учителям .
ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ.
СОВА всегда дает полезную инфу .
Критику в его сторону не принимаю.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
удалил
Востаннє редагувалось холява в Сер 15 січ, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шановні, а що відбувається? Інформація, яку надає шановний s0v7a - не найгірша на цьому форумі. Так, в більшості випадків, вона загальнодоступна, але і zzzzzz, і Сибарит, і я і не багато інших (хто пише по темі) надають також загалнодоступну інформацію. Але всім решта не треба витрачати часу і займатися пошуком і систематизацією - бери і аналізуй як вигідно і як хочеться. Чи не читай, якщо не потрібно. Але для чого так цькувати людину? І чому дивуватися, що на безпідставну агресію і грубість опонент відповідає тим самим (хоча ні, набагато коректніше і виваженіше).
Як на мене - це не допустима дикість.
Осмілюсь нагадати, що ще недавно так само тролили тут Искателя і Ехо. Слава Богу, Искатель залишився і час до часу дає цінну інформацію з середини МБ і банківського світу. А от Ехо (далеко не останній оператор готівкового рнку) пішов на курс. Хто від цього виграв?
Чому ніхто не кидається на графоманів, які регулярно тут закиидають масштабні обєми власного несвідомого, чи відверто і навмисно перекрученої інформації (перераховував "героїв" не раз)? Replay тут кілька днів "випорожнявся" і всі мовчали...
Як мінімум припиняйте це групове хамство, а можна і вибачитися перед людиною...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Слава богу я агностик
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:56
Это просто феерия ))))
История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому.
Пёрлы от Гончарука или как классический соросёнок готовит презентацию ))):
Я полный профан в экономике - я юрист по образованию.
У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов.
Нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что сильный президент.
У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить
Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там.
ПыСы Мне кажется, что кадровые решения могут начаться с юриста по образованию и профана в экономике Гончарука. Думаю, Зелёный уже послушал запись про тупого себя и профана премьера.
ПыСы2 А кто слил запись ? Злые языки говорят, что Рожкова. А зачем ? ))))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:57
Вітаю! Зросла мінімальна заробітна плата на 550 гривень. 500 гривень - це тільки початок (аванс), продовження "покращення" буде ще в зарплату (ще близько 500 грн). Загалом дохід вашої дружини зросте приблизно на 1000 гривень!
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