Додано: Сер 15 січ, 2020 19:50

Шановні, а що відбувається? Інформація, яку надає шановний s0v7a - не найгірша на цьому форумі. Так, в більшості випадків, вона загальнодоступна, але і zzzzzz, і Сибарит, і я і не багато інших (хто пише по темі) надають також загалнодоступну інформацію. Але всім решта не треба витрачати часу і займатися пошуком і систематизацією - бери і аналізуй як вигідно і як хочеться. Чи не читай, якщо не потрібно. Але для чого так цькувати людину? І чому дивуватися, що на безпідставну агресію і грубість опонент відповідає тим самим (хоча ні, набагато коректніше і виваженіше).

Як на мене - це не допустима дикість.

Осмілюсь нагадати, що ще недавно так само тролили тут Искателя і Ехо. Слава Богу, Искатель залишився і час до часу дає цінну інформацію з середини МБ і банківського світу. А от Ехо (далеко не останній оператор готівкового рнку) пішов на курс. Хто від цього виграв?

Чому ніхто не кидається на графоманів, які регулярно тут закиидають масштабні обєми власного несвідомого, чи відверто і навмисно перекрученої інформації (перераховував "героїв" не раз)? Replay тут кілька днів "випорожнявся" і всі мовчали...

Як мінімум припиняйте це групове хамство, а можна і вибачитися перед людиною...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.