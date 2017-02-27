orest написав:Шановні, а що відбувається? Інформація, яку надає шановний s0v7a - не найгірша на цьому форумі. Так, в більшості випадків, вона загальнодоступна, але і zzzzzz, і Сибарит, і я і не багато інших (хто пише по темі) надають також загалнодоступну інформацію. Але всім решта не треба витрачати часу і займатися пошуком і систематизацією - бери і аналізуй як вигідно і як хочеться. Чи не читай, якщо не потрібно. Але для чого так цькувати людину? І чому дивуватися, що на безпідставну агресію і грубість опонент відповідає тим самим (хоча ні, набагато коректніше і виваженіше). Як на мене - це не допустима дикість. Осмілюсь нагадати, що ще недавно так само тролили тут Искателя і Ехо. Слава Богу, Искатель залишився і час до часу дає цінну інформацію з середини МБ і банківського світу. А от Ехо (далеко не останній оператор готівкового рнку) пішов на курс. Хто від цього виграв? Чому ніхто не кидається на графоманів, які регулярно тут закиидають масштабні обєми власного несвідомого, чи відверто і навмисно перекрученої інформації (перераховував "героїв" не раз)? Replay тут кілька днів "випорожнявся" і всі мовчали... Як мінімум припиняйте це групове хамство, а можна і вибачитися перед людиною...
Искатель +, был тут ещё 4 на 4, были ещё уважаемые люди, комментарии которых позволяли получить полезную информацию о курсе и предполагаемых дальнейших событиях. Но вы и тех кого вы тут упомянули, а я их сейчас не выделил, не несут никакой пользы. Вы, например, уже пару лет как в луже со своими прогнозами. Ззз, просто тащит сюда всё, что увидел на фейсе у уважаемых им людей, но толку от этого? Как по мне Фриз и Искатель более интересны, так как хотя бы высказывают свое отношение к цифрам, в отличии от спама Сибарита-курс 3 года был.., да е, мы, что не знаем каким был курс 1 год, два или 3 назад? Вы серьезно? ДС, конечно, не хватает это безусловно. Царство ему небесное.
Якщо зі мною люди спілкуються без хамства, то я досить спокійна людина. Хочу подякувати Вас за те, що Ви відкрито написали, що знаходите щось розумне для себе в моїх постах!
ВО
Realist написав:Чесно кажучи я вас не розумію. Ті дані які даєте - цікаві. Позицію вашу по відміні 18% податків із депозитів повністю підтримую. Питання дохідності по депо сертифікатах - підтримую Сибарита, але дякую за вашу альтернативну точку зору. Проте реакція на деяких форумчан і манера відповіді на їхні зауваження - це рівень школи, ну максимум 1-го курсу інституту. Вам так важливо що про вас пишуть?
Уви, я холерік, бистро заводжусь, та й бистро перегораю!
Мені цікавий somilitark. У нього є цікаві думки і тому я не хочу його додавати в недруги! І я десь йому співчуваю! Я сам колись жив в сімох в трикімнатній квартирі. І не у всіх людей є хист для менеджерства! Та від цього ставати нахабою, ставати Булгаківським Шаріковим за характером, цього я в ньому не розумію. Людське спілкування з ним призводить до найжахливішого нахабства з його боку, й він заспокоюється тільки коли з ним спілкуються так, як я те, уви, вимушений робити.
Є ще цікавинка, бо біля нахабства, як виявилось плаває така зграя риб приліпал. Ось з ними я поступаю так, як з questом - додаю їх в недруги. І ще, неможна залишати "розбиті вікна", неможна хамство залишати не наказанним. Сідає на голову!
ВО
Realist написав:ПС: і що означає ваше Мяу...???
Ще в 2008, році, коли ДС був "чарівником зеленого кеглю" я для спілкування на форумі вибрав собі роль Булгаківського кота Бегемота. Частенько я собі тихенько там "прімус починяв". Частенько до жінок чіплявся (хотів "Бабу на роліках". І де тепер оксанко_онаксо, де "зміючка" zorka). Да і форум, на мій погляд, був жвавіший. І коли я кажу "мяу", то я в собі роль кота вмикаю. Да я вже не такий "бегемотистий", а скоріше цепом до дуба привʼязаний.
ВО
PS Вибачте, що я тут меланхолію розвів.
І на останок таки Мяу...
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 15 січ, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому.
Пёрлы от Гончарука или как классический соросёнок готовит презентацию ))):
Я полный профан в экономике - я юрист по образованию. У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что сильный президент. У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там.
Якщо зі мною люди спілкуються без хамства, то я досить спокійна людина. Хочу подякувати Вас за те, що Ви відкрито написали, що знаходите щось розумне для себе в моїх постах!
ВО
Realist написав:Чесно кажучи я вас не розумію. Ті дані які даєте - цікаві. Позицію вашу по відміні 18% податків із депозитів повністю підтримую. Питання дохідності по депо сертифікатах - підтримую Сибарита, але дякую за вашу альтернативну точку зору. Проте реакція на деяких форумчан і манера відповіді на їхні зауваження - це рівень школи, ну максимум 1-го курсу інституту. Вам так важливо що про вас пишуть?
Уви, я холерік, бистро заводжусь, та й бистро перегораю!
Мені цікавий somilitark. У нього є цікаві думки і тому я не хочу його додавати в недруги! І я десь йому співчуваю! Я сам колись жив в сімох в трикімнатній квартирі. І не у всіх людей є хист для менеджерства! Та від цього ставати нахабою, ставати Булгаківським Шаріковим за характером, цього я в ньому не розумію. Людське спілкування з ним призводить до найжахливішого нахабства з його боку, й він заспокоюється тільки коли з ним спілкуються так, як я те, уви, вимушений робити.
Є ще цікавинка, бо біля нахабства, як виявилось плаває така зграя риб приліпал. Ось з ними я поступаю так, як з questом - додаю їх в недруги. І ще, неможна залишати "розбиті вікна", неможна хамство залишати не наказанним. Сідає на голову!
ВО
Realist написав:ПС: і що означає ваше Мяу...???
Ще в 2008, році, коли ДС був "чарівником зеленого кеглю" я для спілкування на форумі вибрав собі роль Булгаківського кота Бегемота. Частенько я собі тихенько там "прімус починяв". Частенько до жінок чіплявся (хотів "Бабу на роліках". І де тепер оксанко_онаксо, де "зміючка" zorka). Да і форум, на мій погляд, був жвавіший. І коли я кажу "мяу", то я в собі роль кота вмикаю. Да явВже не такий "бегемотистий", а скоріше цепом до дуба привʼязаний.
ВО
PS Вибачте, що я тут меланхолію розвів.
І на останок таки Мяу...
Хай щастить!
Оксана просила меня вам передать-выходите на пенсию и радуйтесь жизни, Лад он смог, как видите. А, если серьезно,то напишите, что в вашей писанине за н...лет на форуме, дало кому-то какую-то пользу, кроме х..,который тут, просто потому, что знал ДС?
quest Ну що ж, з нетерпінням чекаю, коли така розумна, компетентна і досвідчена людина напише нарешті щось по темі форуму. Покаже нам, сірим і недолугим, яку потрібно вибирати інформацію, як її аналізувати, і дасть кілька точних прогнозів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.