Додано: Сер 15 січ, 2020 20:02



Вітаю Вас Realist



Якщо зі мною люди спілкуються без хамства, то я досить спокійна людина. Хочу подякувати Вас за те, що Ви відкрито написали, що знаходите щось розумне для себе в моїх постах!



ВО



Realist написав: Чесно кажучи я вас не розумію.

Ті дані які даєте - цікаві. Позицію вашу по відміні 18% податків із депозитів повністю підтримую. Питання дохідності по депо сертифікатах - підтримую Сибарита, але дякую за вашу альтернативну точку зору.

Проте реакція на деяких форумчан і манера відповіді на їхні зауваження - це рівень школи, ну максимум 1-го курсу інституту.

Вам так важливо що про вас пишуть?

Чесно кажучи я вас не розумію.Ті дані які даєте - цікаві. Позицію вашу по відміні 18% податків із депозитів повністю підтримую. Питання дохідності по депо сертифікатах - підтримую Сибарита, але дякую за вашу альтернативну точку зору.Проте реакція на деяких форумчан і манера відповіді на їхні зауваження - це рівень школи, ну максимум 1-го курсу інституту.Вам так важливо що про вас пишуть?



Уви, я холерік, бистро заводжусь, та й бистро перегораю!



Мені цікавий somilitark. У нього є цікаві думки і тому я не хочу його додавати в недруги! І я десь йому співчуваю! Я сам колись жив в сімох в трикімнатній квартирі. І не у всіх людей є хист для менеджерства! Та від цього ставати нахабою, ставати Булгаківським Шаріковим за характером, цього я в ньому не розумію. Людське спілкування з ним призводить до найжахливішого нахабства з його боку, й він заспокоюється тільки коли з ним спілкуються так, як я те, уви, вимушений робити.



Є ще цікавинка, бо біля нахабства, як виявилось плаває така зграя риб приліпал.

Ось з ними я поступаю так, як з questом - додаю їх в недруги. І ще, неможна залишати "розбиті вікна", неможна хамство залишати не наказанним. Сідає на голову!



ВО



Realist написав: ПС: і що означає ваше Мяу...??? ПС: і що означає ваше Мяу...???