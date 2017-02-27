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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3497349834993500

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 146
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
17%
25
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
19
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:01

  orest написав:Шановні, а що відбувається? Інформація, яку надає шановний s0v7a - не найгірша на цьому форумі. Так, в більшості випадків, вона загальнодоступна, але і zzzzzz, і Сибарит, і я і не багато інших (хто пише по темі) надають також загалнодоступну інформацію. Але всім решта не треба витрачати часу і займатися пошуком і систематизацією - бери і аналізуй як вигідно і як хочеться. Чи не читай, якщо не потрібно. Але для чого так цькувати людину? І чому дивуватися, що на безпідставну агресію і грубість опонент відповідає тим самим (хоча ні, набагато коректніше і виваженіше).
Як на мене - це не допустима дикість.
Осмілюсь нагадати, що ще недавно так само тролили тут Искателя і Ехо. Слава Богу, Искатель залишився і час до часу дає цінну інформацію з середини МБ і банківського світу. А от Ехо (далеко не останній оператор готівкового рнку) пішов на курс. Хто від цього виграв?
Чому ніхто не кидається на графоманів, які регулярно тут закиидають масштабні обєми власного несвідомого, чи відверто і навмисно перекрученої інформації (перераховував "героїв" не раз)? Replay тут кілька днів "випорожнявся" і всі мовчали...
Як мінімум припиняйте це групове хамство, а можна і вибачитися перед людиною...

Искатель +, был тут ещё 4 на 4, были ещё уважаемые люди, комментарии которых позволяли получить полезную информацию о курсе и предполагаемых дальнейших событиях.
Но вы и тех кого вы тут упомянули, а я их сейчас не выделил, не несут никакой пользы.
Вы, например, уже пару лет как в луже со своими прогнозами.
Ззз, просто тащит сюда всё, что увидел на фейсе у уважаемых им людей, но толку от этого?
Как по мне Фриз и Искатель более интересны, так как хотя бы высказывают свое отношение к цифрам, в отличии от спама Сибарита-курс 3 года был.., да е, мы, что не знаем каким был курс 1 год, два или 3 назад?
Вы серьезно?
ДС, конечно, не хватает это безусловно.
Царство ему небесное.
quest
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:02


Вітаю Вас Realist

Якщо зі мною люди спілкуються без хамства, то я досить спокійна людина. Хочу подякувати Вас за те, що Ви відкрито написали, що знаходите щось розумне для себе в моїх постах!

ВО

  Realist написав:Чесно кажучи я вас не розумію.
Ті дані які даєте - цікаві. Позицію вашу по відміні 18% податків із депозитів повністю підтримую. Питання дохідності по депо сертифікатах - підтримую Сибарита, але дякую за вашу альтернативну точку зору.
Проте реакція на деяких форумчан і манера відповіді на їхні зауваження - це рівень школи, ну максимум 1-го курсу інституту.
Вам так важливо що про вас пишуть?


Уви, я холерік, бистро заводжусь, та й бистро перегораю!

Мені цікавий somilitark. У нього є цікаві думки і тому я не хочу його додавати в недруги! І я десь йому співчуваю! Я сам колись жив в сімох в трикімнатній квартирі. І не у всіх людей є хист для менеджерства! Та від цього ставати нахабою, ставати Булгаківським Шаріковим за характером, цього я в ньому не розумію. Людське спілкування з ним призводить до найжахливішого нахабства з його боку, й він заспокоюється тільки коли з ним спілкуються так, як я те, уви, вимушений робити.

Є ще цікавинка, бо біля нахабства, як виявилось плаває така зграя риб приліпал.
Ось з ними я поступаю так, як з questом - додаю їх в недруги. І ще, неможна залишати "розбиті вікна", неможна хамство залишати не наказанним. Сідає на голову!

ВО

  Realist написав:ПС: і що означає ваше Мяу...???


Ще в 2008, році, коли ДС був "чарівником зеленого кеглю" я для спілкування на форумі вибрав собі роль Булгаківського кота Бегемота. Частенько я собі тихенько там "прімус починяв". Частенько до жінок чіплявся (хотів "Бабу на роліках". І де тепер оксанко_онаксо, де "зміючка" zorka). Да і форум, на мій погляд, був жвавіший. І коли я кажу "мяу", то я в собі роль кота вмикаю. Да я вже не такий "бегемотистий", а скоріше цепом до дуба привʼязаний.

ВО

PS
Вибачте, що я тут меланхолію розвів.

І на останок таки :)
Мяу... :)

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 15 січ, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:08

  freeze написав:Это просто феерия ))))

История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому.

Пёрлы от Гончарука или как классический соросёнок готовит презентацию ))):

Я полный профан в экономике - я юрист по образованию.
У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов.
Нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что сильный президент.
У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить
Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там.

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

ПыСы Мне кажется, что кадровые решения могут начаться с юриста по образованию и профана в экономике Гончарука. Думаю, Зелёный уже послушал запись про тупого себя и профана премьера.

ПыСы2 А кто слил запись ? Злые языки говорят, что Рожкова. А зачем ? ))))

она под Смолия копает, хотя эту гонтаревскую шоблу надо всю гнать
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:09

  s0v7a написав:
Вітаю Вас Realist

Якщо зі мною люди спілкуються без хамства, то я досить спокійна людина. Хочу подякувати Вас за те, що Ви відкрито написали, що знаходите щось розумне для себе в моїх постах!

ВО

  Realist написав:Чесно кажучи я вас не розумію.
Ті дані які даєте - цікаві. Позицію вашу по відміні 18% податків із депозитів повністю підтримую. Питання дохідності по депо сертифікатах - підтримую Сибарита, але дякую за вашу альтернативну точку зору.
Проте реакція на деяких форумчан і манера відповіді на їхні зауваження - це рівень школи, ну максимум 1-го курсу інституту.
Вам так важливо що про вас пишуть?


Уви, я холерік, бистро заводжусь, та й бистро перегораю!

Мені цікавий somilitark. У нього є цікаві думки і тому я не хочу його додавати в недруги! І я десь йому співчуваю! Я сам колись жив в сімох в трикімнатній квартирі. І не у всіх людей є хист для менеджерства! Та від цього ставати нахабою, ставати Булгаківським Шаріковим за характером, цього я в ньому не розумію. Людське спілкування з ним призводить до найжахливішого нахабства з його боку, й він заспокоюється тільки коли з ним спілкуються так, як я те, уви, вимушений робити.

Є ще цікавинка, бо біля нахабства, як виявилось плаває така зграя риб приліпал.
Ось з ними я поступаю так, як з questом - додаю їх в недруги. І ще, неможна залишати "розбиті вікна", неможна хамство залишати не наказанним. Сідає на голову!

ВО

  Realist написав:ПС: і що означає ваше Мяу...???


Ще в 2008, році, коли ДС був "чарівником зеленого кеглю" я для спілкування на форумі вибрав собі роль Булгаківського кота Бегемота. Частенько я собі тихенько там "прімус починяв". Частенько до жінок чіплявся (хотів "Бабу на роліках". І де тепер оксанко_онаксо, де "зміючка" zorka). Да і форум, на мій погляд, був жвавіший. І коли я кажу "мяу", то я в собі роль кота вмикаю. Да явВже не такий "бегемотистий", а скоріше цепом до дуба привʼязаний.

ВО

PS
Вибачте, що я тут меланхолію розвів.

І на останок таки :)
Мяу...

Хай щастить!

Оксана просила меня вам передать-выходите на пенсию и радуйтесь жизни, Лад он смог, как видите.
А, если серьезно,то напишите, что в вашей писанине за н...лет на форуме, дало кому-то какую-то пользу, кроме х..,который тут, просто потому, что знал ДС?
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:11

  s0v7a написав:Частенько до жінок чіплявся (хотів "Бабу на роліках". І де тепер оксанко_онаксо,

Матерь богов,хотив бабу,даже когда знал,что это 50-ти летний мужик.

Капец,это хорошо что вживую нет общения,меня бы уже вырвало 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:12

  freeze написав:Это просто феерия ))))
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

ПыСы Мне кажется, что кадровые решения могут начаться с юриста по образованию и профана в экономике Гончарука. Думаю, Зелёный уже послушал запись про тупого себя и профана премьера.

ПыСы2 А кто слил запись ? Злые языки говорят, что Рожкова. А зачем ? ))))

:lol: :lol: :lol:
Щось мені підказує, що наш уряд може піти курсом РФ, так само, як часто колись ходила наша валюта і так само, як відбувались інші всілякі зміни в нашій країні :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:13

  freeze написав:ПыСы2 А кто слил запись ? Злые языки говорят, что Рожкова. А зачем ? ))))

У вас Рожкова виновата. Если не Рожкова, то Смолий. Если не Смолий, то Порошенко :)

Ну ок, предположим, что слила она.
Вам бы понравилось постоянно работать с Самокатчиком и его инициативной тупостью ? Так отож

Но всё же повторюсь. Самокатчик работает цапом-відбувайлом неудач зелёного сброда. И пока что, будет таким работать.
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 січ, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:15

quest Ну що ж, з нетерпінням чекаю, коли така розумна, компетентна і досвідчена людина напише нарешті щось по темі форуму. Покаже нам, сірим і недолугим, яку потрібно вибирати інформацію, як її аналізувати, і дасть кілька точних прогнозів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:15

  freeze написав:Это просто феерия ))))

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo


Ида

Похоже у нас не только президент-Всадник без головы,
Но и конь тоже без головы

Далеко с такими уедем :x
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:знал,что это 50-ти летний мужик.
60-ти на тот момент :wink: https://odin-moy-den.livejournal.com/2231336.html
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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