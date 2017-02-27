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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34983499350035013502>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 147
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
17%
25
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
19
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:30

  orest написав:quest Ну що ж, з нетерпінням чекаю, коли така розумна, компетентна і досвідчена людина напише нарешті щось по темі форуму. Покаже нам, сірим і недолугим, яку потрібно вибирати інформацію, як її аналізувати, і дасть кілька точних прогнозів...

Я не эксперт, я читатель и моя претензия как читателя, читать качественное чтиво, которое поможет мне принять правильное финансовое решение в тот или иной момент.
И моя претензия, как читателя, что те, кто тут якобы "эксперты" не дают качественно полезной информации.
Я не хочу здесь читать спам.
Так понятнее?
quest
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:32

  Мизантрóп написав:
  somilitark написав:знал,что это 50-ти летний мужик.
60-ти на тот момент :wink: https://odin-moy-den.livejournal.com/2231336.html



Вітаю, Мизантрóпе!

Ви що теж зі зграї риб приліпал :?:

Мяу...

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 15 січ, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:32

  quest написав:
  orest написав:quest Ну що ж, з нетерпінням чекаю, коли така розумна, компетентна і досвідчена людина напише нарешті щось по темі форуму. Покаже нам, сірим і недолугим, яку потрібно вибирати інформацію, як її аналізувати, і дасть кілька точних прогнозів...

Я на это не претендую, конфликт интересов в данном случае в том, что те, кто называет себя экспертами(своим поведением и комментариями), танковыми не являются и близко.
Я же не называю себя экспертом, поэтому какой ко мне вопрос?
Но я являюсь читателем и меня, как читателя, уже достало тратить кучу времени на ничего не значащий спам многих тут "экспертов".
Я, как читатель, требую от модераторов и писателей качественного чтива, которое мне поможет в реальности.
Я доступно изложил?



Конечно доступно .
Если Вы ничего не можете написать , то ЧИТАЙТЕ мнение других.
Если же Вы обсуждаете мнение других , то приведите свое мнение , которое основано на каких то аргументах
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:38

  somilitark написав:Плюс что такое доллар,думаю нам уровень дефицита бюджета надо делать как у бритов и амеров,10% от ВВП,а не неполные 3.

В наших реалиях 5% потолок. Только Микила янивич и бабюлька такую планку смогли осилить. Аккурат в 2008 и 2013 годах хехехе...
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:38

  s0v7a написав:
  Мизантрóп написав:
Вітаю, Мизантрóпе!

Ви що теж зі зграї риб приліпал :?:

Мяу...

ВО
Хай щастить!

Привіт,я за справедливість.Я мушля :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:40

  холява написав:
  quest написав:
  orest написав:quest Ну що ж, з нетерпінням чекаю, коли така розумна, компетентна і досвідчена людина напише нарешті щось по темі форуму. Покаже нам, сірим і недолугим, яку потрібно вибирати інформацію, як її аналізувати, і дасть кілька точних прогнозів...

Я на это не претендую, конфликт интересов в данном случае в том, что те, кто называет себя экспертами(своим поведением и комментариями), танковыми не являются и близко.
Я же не называю себя экспертом, поэтому какой ко мне вопрос?
Но я являюсь читателем и меня, как читателя, уже достало тратить кучу времени на ничего не значащий спам многих тут "экспертов".
Я, как читатель, требую от модераторов и писателей качественного чтива, которое мне поможет в реальности.
Я доступно изложил?



Конечно доступно .
Если Вы ничего не можете написать , то ЧИТАЙТЕ мнение других.
Если же Вы обсуждаете мнение других , то приведите свое мнение , которое основано на каких то аргументах

Стоп!
Я правильно понимаю, я на финансовом форуме вообще нахожусь?
Если это так, то писать
здесь должны профессионалы,а не те, кто таким не является.
Вот я таким не являюсь и потому не пишу, но требую, как не профессионал и читатель качественного, полезного для моих финансов чтива.
Ферштейн?
quest
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:44

  orest написав:quest Ну що ж, з нетерпінням чекаю, коли така розумна, компетентна і досвідчена людина напише нарешті щось по темі форуму. Покаже нам, сірим і недолугим, яку потрібно вибирати інформацію, як її аналізувати, і дасть кілька точних прогнозів...
Послухай, прогнозист від Бога, тобі людина написала своє спостереження на форумі. Бачу, коли ДС не стало, Царство йому Небесне, так гребінь у тебе піднявся, який тобі Дядя Саша завжди приминав. Знай своє місце в історії, тобто на смітнику. Бо згадаю тобі і ліс кругляк і дітей в школу і концервацію осінню, як фактори впливу на валютний ринок, а ще як захиснику покидьків.

PS. Сова, Орест людина підступна і підла, продасться за 30 серебряників не вір їй. Я тебе підтримую, тому пиши і далі корисну інформацію.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:44

  холява написав:... а у меня ощущение , что, что то происходит .
То , что МЫ ,понять пока не можем !
Не потому что мы тупые , а потому , что мы повлиять на это не сможем .


Многие люди чувствующие более тонкую материю, высказывают мнение о скором черном лебеде или лебедях. Видя истерику некоторых форумчан, можно поддержать вас во мнении, что что-то происходит.

Как кошка перед землетрясением что-то так и порывается вырваться их дому, ищет спокойное место.

Видимо что-то действительно скоро прилетит (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:47

  escobar написав:
  somilitark написав:Плюс что такое доллар,думаю нам уровень дефицита бюджета надо делать как у бритов и амеров,10% от ВВП,а не неполные 3.

В наших реалиях 5% потолок. Только Микила янивич и бабюлька такую планку смогли осилить. Аккурат в 2008 и 2013 годах хехехе...


А как посчитать дефицит в 2013-м?

Все госконторы брали валютные кредиты что дурные,возврат фиктивного НДСа зашкаливал,НБУ постоянно покупал облигации правительства,Ощад и Укргазбанк почему до сих пор не могут расхлебать чудовищные кредитные портфели?
Да потому что они Нафтогазу и прочим прикорытным помойкам наливали кучу бабла,за счёт депозитов,за счёт собственной прибыли,за счёт прямой эмиссии от НБУ.
Плюс в 13-м взяли наперёд по-моему за год плату за транзит росгаза.
Думаю,если адекватно посчитать дефицит 2013-го,то там и до 20% дотянулись :shock: :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:51

  Мизантрóп написав:
  s0v7a написав:
  Мизантрóп написав:
Вітаю, Мизантрóпе!

Ви що теж зі зграї риб приліпал :?:

Мяу...

ВО
Хай щастить!

Привіт,я за справедливість.Я мушля :wink:


Ну раз Ви за спреведливість доведіть останнє своє твердження

  Мизантрóп написав:
  somilitark написав:знал,что это 50-ти летний мужик.
60-ти на тот момент :wink: https://odin-moy-den.livejournal.com/2231336.html


Знайдіть пости на форумі про "Хочу жінку на роліках", це визначить "тот момент" з Ваших слов.
Також напишіть час коли Ви дійсно дізналися про те, що роль "кофеварки" грав чоловік?

Інакше ви мушля приліпало!

Я чекаю!

Мяу...

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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