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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:30
orest написав:quest
Ну що ж, з нетерпінням чекаю, коли така розумна, компетентна і досвідчена людина напише нарешті щось по темі форуму. Покаже нам, сірим і недолугим, яку потрібно вибирати інформацію, як її аналізувати, і дасть кілька точних прогнозів...
Я не эксперт, я читатель и моя претензия как читателя, читать качественное чтиво, которое поможет мне принять правильное финансовое решение в тот или иной момент.
И моя претензия, как читателя, что те, кто тут якобы "эксперты" не дают качественно полезной информации.
Я не хочу здесь читать спам.
Так понятнее?
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quest
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Додано: Сер 15 січ, 2020 20:32
Вітаю, Мизантрóпе!
Ви що теж зі зграї риб приліпал
Мяу...
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Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a
в Сер 15 січ, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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s0v7a
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Додано: Сер 15 січ, 2020 20:32
quest написав: orest написав:quest
Ну що ж, з нетерпінням чекаю, коли така розумна, компетентна і досвідчена людина напише нарешті щось по темі форуму. Покаже нам, сірим і недолугим, яку потрібно вибирати інформацію, як її аналізувати, і дасть кілька точних прогнозів...
Я на это не претендую, конфликт интересов в данном случае в том, что те, кто называет себя экспертами(своим поведением и комментариями), танковыми не являются и близко.
Я же не называю себя экспертом, поэтому какой ко мне вопрос?
Но я являюсь читателем и меня, как читателя, уже достало тратить кучу времени на ничего не значащий спам многих тут "экспертов".
Я, как читатель, требую от модераторов и писателей качественного чтива, которое мне поможет в реальности.
Я доступно изложил?
Конечно доступно .
Если Вы ничего не можете написать , то ЧИТАЙТЕ мнение других.
Если же Вы обсуждаете мнение других , то приведите свое мнение , которое основано на каких то аргументах
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холява
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Додано: Сер 15 січ, 2020 20:38
somilitark написав:
Плюс что такое доллар,думаю нам уровень дефицита бюджета надо делать как у бритов и амеров,10% от ВВП,а не неполные 3.
В наших реалиях 5% потолок. Только Микила янивич и бабюлька такую планку смогли осилить. Аккурат в 2008 и 2013 годах хехехе...
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escobar
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Додано: Сер 15 січ, 2020 20:38
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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Додано: Сер 15 січ, 2020 20:40
холява написав: quest написав: orest написав:quest
Ну що ж, з нетерпінням чекаю, коли така розумна, компетентна і досвідчена людина напише нарешті щось по темі форуму. Покаже нам, сірим і недолугим, яку потрібно вибирати інформацію, як її аналізувати, і дасть кілька точних прогнозів...
Я на это не претендую, конфликт интересов в данном случае в том, что те, кто называет себя экспертами(своим поведением и комментариями), танковыми не являются и близко.
Я же не называю себя экспертом, поэтому какой ко мне вопрос?
Но я являюсь читателем и меня, как читателя, уже достало тратить кучу времени на ничего не значащий спам многих тут "экспертов".
Я, как читатель, требую от модераторов и писателей качественного чтива, которое мне поможет в реальности.
Я доступно изложил?
Конечно доступно .
Если Вы ничего не можете написать , то ЧИТАЙТЕ мнение других.
Если же Вы обсуждаете мнение других , то приведите свое мнение , которое основано на каких то аргументах
Стоп!
Я правильно понимаю, я на финансовом форуме вообще нахожусь?
Если это так, то писать
здесь должны профессионалы,а не те, кто таким не является.
Вот я таким не являюсь и потому не пишу, но требую, как не профессионал и читатель качественного, полезного для моих финансов чтива.
Ферштейн?
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quest
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Додано: Сер 15 січ, 2020 20:44
orest написав:quest
Ну що ж, з нетерпінням чекаю, коли така розумна, компетентна і досвідчена людина напише нарешті щось по темі форуму. Покаже нам, сірим і недолугим, яку потрібно вибирати інформацію, як її аналізувати, і дасть кілька точних прогнозів...
Послухай, прогнозист від Бога, тобі людина написала своє спостереження на форумі. Бачу, коли ДС не стало, Царство йому Небесне, так гребінь у тебе піднявся, який тобі Дядя Саша завжди приминав. Знай своє місце в історії, тобто на смітнику. Бо згадаю тобі і ліс кругляк і дітей в школу і концервацію осінню, як фактори впливу на валютний ринок, а ще як захиснику покидьків.
PS. Сова, Орест людина підступна і підла, продасться за 30 серебряників не вір їй. Я тебе підтримую, тому пиши і далі корисну інформацію.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 15 січ, 2020 20:44
холява написав:
... а у меня ощущение , что, что то происходит .
То , что МЫ ,понять пока не можем !
Не потому что мы тупые , а потому , что мы повлиять на это не сможем .
Многие люди чувствующие более тонкую материю, высказывают мнение о скором черном лебеде или лебедях. Видя истерику некоторых форумчан, можно поддержать вас во мнении, что что-то происходит.
Как кошка перед землетрясением что-то так и порывается вырваться их дому, ищет спокойное место.
Видимо что-то действительно скоро прилетит (((
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Додано: Сер 15 січ, 2020 20:47
escobar написав: somilitark написав:
Плюс что такое доллар,думаю нам уровень дефицита бюджета надо делать как у бритов и амеров,10% от ВВП,а не неполные 3.
В наших реалиях 5% потолок. Только Микила янивич и бабюлька такую планку смогли осилить. Аккурат в 2008 и 2013 годах хехехе...
А как посчитать дефицит в 2013-м?
Все госконторы брали валютные кредиты что дурные,возврат фиктивного НДСа зашкаливал,НБУ постоянно покупал облигации правительства,Ощад и Укргазбанк почему до сих пор не могут расхлебать чудовищные кредитные портфели?
Да потому что они Нафтогазу и прочим прикорытным помойкам наливали кучу бабла,за счёт депозитов,за счёт собственной прибыли,за счёт прямой эмиссии от НБУ.
Плюс в 13-м взяли наперёд по-моему за год плату за транзит росгаза.
Думаю,если адекватно посчитать дефицит 2013-го,то там и до 20% дотянулись
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 15 січ, 2020 20:51
Ну раз Ви за спреведливість доведіть останнє своє твердження
Знайдіть пости на форумі про "Хочу жінку на роліках", це визначить "тот момент" з Ваших слов.
Також напишіть час коли Ви дійсно дізналися про те, що роль "кофеварки" грав чоловік?
Інакше ви мушля приліпало!
Я чекаю!
Мяу...
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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s0v7a
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