Додано: Сер 15 січ, 2020 20:59

Shummi написав: Умиляют оценки, что кто-то не будет давать Украине деньги.

В Европе уже несколько лет ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ставки. Центробанки печатают деньги с умопомрачительной скоростью. Денег просто нереальное количество в системе.

Давать Укараине деньги будут до тех пор, как что не навернется серьезно.

Тогда бабки побегут из Emerging markets домой,обвалятся валюты, ляжет американская фонда.

И вот тогда начнется самое интересное Умиляют оценки, что кто-то не будет давать Украине деньги.В Европе уже несколько лет ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ставки. Центробанки печатают деньги с умопомрачительной скоростью. Денег просто нереальное количество в системе.Давать Укараине деньги будут до тех пор, как что не навернется серьезно.Тогда бабки побегут из Emerging markets домой,обвалятся валюты, ляжет американская фонда.И вот тогда начнется самое интересное

Гастрікі без роботи та грошей вернуться вна неньку...

Цікаво, танки Путіна зупиняться на Дніпрі чи далі? Гастрікі без роботи та грошей вернуться вна неньку...Цікаво, танки Путіна зупиняться на Дніпрі чи далі?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/