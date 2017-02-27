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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3499350035013502>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 147
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
17%
25
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
19
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ВСЕ .....СТОП .
Читать дальше не возможно !
СПОКОЙНОЙ НОЧИ.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:53

s0v7a 50 и 60 є різниця? Тож я й зауважив.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:59

  Shummi написав:Умиляют оценки, что кто-то не будет давать Украине деньги.
В Европе уже несколько лет ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ставки. Центробанки печатают деньги с умопомрачительной скоростью. Денег просто нереальное количество в системе.
Давать Укараине деньги будут до тех пор, как что не навернется серьезно.
Тогда бабки побегут из Emerging markets домой,обвалятся валюты, ляжет американская фонда.
И вот тогда начнется самое интересное :-)

Гастрікі без роботи та грошей вернуться вна неньку...
Цікаво, танки Путіна зупиняться на Дніпрі чи далі?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:02

  Мизантрóп написав:s0v7a 50 и 60 є різниця? Тож я й зауважив.


Мизантрóпе, от як кажуть не знаючи броду не треба лізти в воду!

Аналізуйте контекст, а не приліпайте своїм я знаю де треба і не треба!

А так вітаю Вас, Ви також в недругах!

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:06

  s0v7a написав:
  Мизантрóп написав:s0v7a 50 и 60 є різниця? Тож я й зауважив.


Мизантрóпе, от як кажуть не знаючи броду не треба лізти в воду!

Аналізуйте контекст, а не приліпайте своїм я знаю де треба і не треба!

А так вітаю Вас, Ви також в недругах!

ВО
Хай щастить!

Я цього не переживу))

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:08

  холява написав:ВСЕ .....СТОП .
Читать дальше не возможно !
СПОКОЙНОЙ НОЧИ.

Вы видели дату моей регистрации?
Вас я помню.
Захожу сюда очень редко, когда не стало ДС.
Но, я как читатель, хочу, чтоб здесь писали люди знающие.
Это типа, когда вы решили заняться рыбалкой, но сам не рыбак, читаете профильные форумы, чтобы понять, как и где ту рыбу ловить, а вам на этих форумах вместо практической части рассказывают какие бывают уловы вчера.
Надеюсь вы меня поняли, я вас помню, вы друг ДС вроде были?
quest
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:18

:( К
  Мизантрóп написав:
  s0v7a написав:
  Мизантрóп написав:s0v7a 50 и 60 є різниця? Тож я й зауважив.


Мизантрóпе, от як кажуть не знаючи броду не треба лізти в воду!

Аналізуйте контекст, а не приліпайте своїм я знаю де треба і не треба!

А так вітаю Вас, Ви також в недругах!

ВО
Хай щастить!

Я цього не переживу))

Зображення

Кстати, вы и вправду агностик, непонятно только одно, агностики как бы не пишут, а собирают информацию, в бывшем КГБ все были агностиками. :mrgreen:
Вот в чём я разбираюсь, так это в агностиках, но ,ведь это не этот форум и не эта ветка, чтоб это обсуждать, правда?
quest
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  quest написав:непонятно только одно, агностики как бы не пишут, а собирают информацию, в бывшем КГБ все были агностиками.
Правда.Тут всё просто-не пишу когда трезв :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:21

  quest написав:
  холява написав:ВСЕ .....СТОП .
Читать дальше не возможно !
СПОКОЙНОЙ НОЧИ.

Вы видели дату моей регистрации?
Вас я помню.
Захожу сюда очень редко, когда не стало ДС.
Но, я как читатель, хочу, чтоб здесь писали люди знающие.
Это типа, когда вы решили заняться рыбалкой, но сам не рыбак, читаете профильные форумы, чтобы понять, как и где ту рыбу ловить, а вам на этих форумах вместо практической части рассказывают какие бывают уловы вчера.
Надеюсь вы меня поняли, я вас помню, вы друг ДС вроде были?




Это ФОРУМ !
Все излагают свое , субъективное мнение .
АРГУМЕНТИРОВАННО !
Все не могут быть спецами.
На то он и форум , чтобы обсуждать , то что излагается .
И когда , (например Я ) ни хрена не соображающий в экономике , банках и т.д. начну в агрессивной форме излагать свое мнение , про меня подумают , что я недалекий (недоумок ).
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:24

Откровения Гончарука слиты именно сейчас для того, чтобы его отправить в отставку синхронно с его российским коллегой?
Товарищ капитан, что там на эту тему массоны говорят?
ryabchenko2
 
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