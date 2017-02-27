ВСЕ .....СТОП .
Читать дальше не возможно !
СПОКОЙНОЙ НОЧИ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ВСЕ .....СТОП .
Читать дальше не возможно !
СПОКОЙНОЙ НОЧИ.
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:53
s0v7a 50 и 60 є різниця? Тож я й зауважив.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:59
Гастрікі без роботи та грошей вернуться вна неньку...
Цікаво, танки Путіна зупиняться на Дніпрі чи далі?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:02
Мизантрóпе, от як кажуть не знаючи броду не треба лізти в воду!
Аналізуйте контекст, а не приліпайте своїм я знаю де треба і не треба!
А так вітаю Вас, Ви також в недругах!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:06
Я цього не переживу))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:08
Вы видели дату моей регистрации?
Вас я помню.
Захожу сюда очень редко, когда не стало ДС.
Но, я как читатель, хочу, чтоб здесь писали люди знающие.
Это типа, когда вы решили заняться рыбалкой, но сам не рыбак, читаете профильные форумы, чтобы понять, как и где ту рыбу ловить, а вам на этих форумах вместо практической части рассказывают какие бывают уловы вчера.
Надеюсь вы меня поняли, я вас помню, вы друг ДС вроде были?
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:18
К
Кстати, вы и вправду агностик, непонятно только одно, агностики как бы не пишут, а собирают информацию, в бывшем КГБ все были агностиками.
Вот в чём я разбираюсь, так это в агностиках, но ,ведь это не этот форум и не эта ветка, чтоб это обсуждать, правда?
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Правда.Тут всё просто-не пишу когда трезв
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:21
Это ФОРУМ !
Все излагают свое , субъективное мнение .
АРГУМЕНТИРОВАННО !
Все не могут быть спецами.
На то он и форум , чтобы обсуждать , то что излагается .
И когда , (например Я ) ни хрена не соображающий в экономике , банках и т.д. начну в агрессивной форме излагать свое мнение , про меня подумают , что я недалекий (недоумок ).
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:24
Откровения Гончарука слиты именно сейчас для того, чтобы его отправить в отставку синхронно с его российским коллегой?
Товарищ капитан, что там на эту тему массоны говорят?
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