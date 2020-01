Додано: Сер 15 січ, 2020 21:47

s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.



Я ще влітку казав що верстати бюджет 2020 треба з урахуванням питання вилучення 18,5 відсоткового налогу на прибуток з депозитів населення! Доречі, я там писав і чим це перекрити! Хай Ваші підлеглі пошукають це на цьому форумі!

Які ще "памʼятати"? Протормозили, то Ваша проблема! Хоча Ви ж НБУ.

Так замість попереджати, радше підштовхніть КабМін в сторону Українців!



Дебільні відсотки геть, тим паче, що Вони вже бажають переглянути бюджет невдовзі!



Досить тримати пересічних українців за лохів!



З інтервʼю Катерини Рожкової FinClub!

Якщо говорити про ситуацію глобально, то, безумовно, податок з пасивного доходу треба гармонізувати. Є нульова ставка податку на дохід з ОВДП, є 5-відсоткова ставка податку на дивіденди і є 18-відсотковий податок на відсотки від депозитів. Необхідно якось це гармонізувати. Але при цьому треба пам'ятати, що у нас є бюджет, який верстався за певними параметрами і який включає податок з депозитів.

Ви ще рік збираєтесь оббирати пересічних українців

Може таки не треба



