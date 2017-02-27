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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3499350035013502

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 147
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
23
24.01-24.5
17%
25
24.51-25.0
12%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
19
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:25

  Мизантрóп написав:Я цього не переживу))

пропал дом (с)
совы мяукают, приймачки тянут тёщины деньги аферистам, прапоры-алкаши копят золотые слитки, зэд скоро обгонит ДС по лайкам, панды всем довольны...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:27

Yuri_T Не останавливаемся на достигнутом! В мире еще много людей которым мы не надоели))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:30

del
Востаннє редагувалось Kravec_5 в Сер 15 січ, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:32

Ладно, господа, за дружбу )))
Бокальчик запотел, настоечка хороша, крафтовая, за Ваше здоровье !!! :D

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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:33

  Kravec_5 написав:Гончарук подал в отставку!

давно подписал,без даты :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:38

  freeze написав:Ладно, господа, за дружбу )))
Бокальчик запотел, настоечка хороша, крафтовая, за Ваше здоровье !!! :D

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Ну хоть бы секретом поделились , что за настоечка ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:41

холява

Липа, калган, кардамон, мёд, имбирь :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:45

  freeze написав:холява

Липа, калган, кардамон, мёд, имбирь :D

Фриз, ты молодец, хоть и не по теме, а и по теме тоже, ты у меня, как у читателя в фаворе вместе с Искателем, но последний мало пишет.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:47

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

Я ще влітку казав що верстати бюджет 2020 треба з урахуванням питання вилучення 18,5 відсоткового налогу на прибуток з депозитів населення! Доречі, я там писав і чим це перекрити! Хай Ваші підлеглі пошукають це на цьому форумі!
Які ще "памʼятати"? Протормозили, то Ваша проблема! Хоча Ви ж НБУ. :cry:
Так замість попереджати, радше підштовхніть КабМін в сторону Українців!

Дебільні відсотки геть, тим паче, що Вони вже бажають переглянути бюджет невдовзі!

Досить тримати пересічних українців за лохів!

З інтервʼю Катерини Рожкової FinClub!
Якщо говорити про ситуацію глобально, то, безумовно, податок з пасивного доходу треба гармонізувати. Є нульова ставка податку на дохід з ОВДП, є 5-відсоткова ставка податку на дивіденди і є 18-відсотковий податок на відсотки від депозитів. Необхідно якось це гармонізувати. Але при цьому треба пам'ятати, що у нас є бюджет, який верстався за певними параметрами і який включає податок з депозитів.
Ви ще рік збираєтесь оббирати пересічних українців :?:
Може таки не треба :!:

ВО
Хай щастить!

Хух, навчився не читати сову...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:47

  freeze написав:холява

Липа, калган, кардамон, мёд, имбирь :D


Надеюсь в корне этой настойки Настоящее составляющее ?
Берегите ЖЕНУ !
холява
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