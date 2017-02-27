Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:25
Мизантрóп написав:
Я цього не переживу))
пропал дом (с)
совы мяукают, приймачки тянут тёщины деньги аферистам, прапоры-алкаши копят золотые слитки, зэд скоро обгонит ДС по лайкам, панды всем довольны...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:27
Yuri_T Не останавливаемся на достигнутом! В мире еще много людей которым мы не надоели))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:30
del
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Kravec_5
в Сер 15 січ, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Kravec_5
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:32
Ладно, господа, за дружбу )))
Бокальчик запотел, настоечка хороша, крафтовая, за Ваше здоровье !!!
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:33
Kravec_5 написав:
Гончарук подал в отставку!
давно подписал,без даты
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:38
freeze написав:
Ладно, господа, за дружбу )))
Бокальчик запотел, настоечка хороша, крафтовая, за Ваше здоровье !!!
Ну хоть бы секретом поделились , что за настоечка ?
холява
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:41
холява
Липа, калган, кардамон, мёд, имбирь
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:45
freeze написав: холява
Липа, калган, кардамон, мёд, имбирь
Фриз, ты молодец, хоть и не по теме, а и по теме тоже, ты у меня, как у читателя в фаворе вместе с Искателем, но последний мало пишет.
quest
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:47
s0v7a написав: Хай щастить! Вітаюсь совсіма. Я ще влітку казав що верстати бюджет 2020 треба з урахуванням питання вилучення 18,5 відсоткового налогу на прибуток з депозитів населення! Доречі, я там писав і чим це перекрити! Хай Ваші підлеглі пошукають це на цьому форумі! Які ще "памʼятати"? Протормозили, то Ваша проблема! Хоча Ви ж НБУ. Так замість попереджати, радше підштовхніть КабМін в сторону Українців! Дебільні відсотки геть, тим паче, що Вони вже бажають переглянути бюджет невдовзі! Досить тримати пересічних українців за лохів! З інтервʼю Катерини Рожкової FinClub! Якщо говорити про ситуацію глобально, то, безумовно, податок з пасивного доходу треба гармонізувати. Є нульова ставка податку на дохід з ОВДП, є 5-відсоткова ставка податку на дивіденди і є 18-відсотковий податок на відсотки від депозитів. Необхідно якось це гармонізувати. Але при цьому треба пам'ятати, що у нас є бюджет, який верстався за певними параметрами і який включає податок з депозитів. Ви ще рік збираєтесь оббирати пересічних українців Може таки не треба ВО
Хух, навчився не читати сову...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:47
freeze написав: холява
Липа, калган, кардамон, мёд, имбирь
Надеюсь в корне этой настойки Настоящее составляющее ?
Берегите ЖЕНУ !
холява
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