Надеюсь в корне этой настойки Настоящее составляющее ? Берегите ЖЕНУ !
Дружище! Вот объясните, ну реально не понимаю, как относятся ваши эти комментарии к теме ветки? Ну они как бы наверное более уместны в наркологии у бредящих пациентов, чем здесь-не находите? Вы же любили ДС вроде бы как, может не надо рушить собственными руками его память? Я не помню, чтоб он такое не банил. Пишите по теме или не пишите, если не знаете, что писать, последняя просьба! Договорились?
Надеюсь в корне этой настойки Настоящее составляющее ? Берегите ЖЕНУ !
Дружище! Вот объясните, ну реально не понимаю, как относятся ваши эти комментарии к теме ветки? Ну они как бы наверное более уместны в наркологии у бредящих пациентов, чем здесь-не находите? Вы же любили ДС вроде бы как, может не надо рушить собственными руками его память? Я не помню, чтоб он такое не банил. Пишите по теме или не пишите, если не знаете, что писать, последняя просьба! Договорились?
Вы ХТО ? Учитель , Судья , ПРОКУРОР ?
Появились как не весть знает кто и управляете форумом ... Вы когда здесь свое видение по валюте писали ? АААА ?
Вы идите по своим делам ..... И про Александра Алексеевича не вспоминайте ,очень ПРОШУ ...., все остальное Вам ПЕРЕС написал .