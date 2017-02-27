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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 350135023503350435053506>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 150
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
20
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:55

  ryabchenko2 написав:Откровения Гончарука слиты именно сейчас для того, чтобы его отправить в отставку синхронно с его российским коллегой?
Товарищ капитан, что там на эту тему массоны говорят?

у Гончарука иммунитет до 4 октября...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:57

  холява написав:
  freeze написав:холява

Липа, калган, кардамон, мёд, имбирь :D


Надеюсь в корне этой настойки Настоящее составляющее ?
Берегите ЖЕНУ !

Дружище! Вот объясните, ну реально не понимаю, как относятся ваши эти комментарии к теме ветки?
Ну они как бы наверное более уместны в наркологии у бредящих пациентов, чем здесь-не находите?
Вы же любили ДС вроде бы как, может не надо рушить собственными руками его память?
Я не помню, чтоб он такое не банил.
Пишите по теме или не пишите, если не знаете, что писать, последняя просьба!
Договорились?
quest
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Ладно, господа, за дружбу )))
Бокальчик запотел, настоечка хороша, крафтовая, за Ваше здоровье !!!
Шалом!

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:Это просто феерия ))))


ПыСы2 А кто слил запись ? Злые языки говорят, что Рожкова. А зачем ? ))))


Врядли. Пишут что прослушка из кабинета премьера. И есть много серий. Силовики какие-то слушали.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:04

  quest написав:
  холява написав:
  freeze написав:холява

Липа, калган, кардамон, мёд, имбирь :D


Надеюсь в корне этой настойки Настоящее составляющее ?
Берегите ЖЕНУ !

Дружище! Вот объясните, ну реально не понимаю, как относятся ваши эти комментарии к теме ветки?
Ну они как бы наверное более уместны в наркологии у бредящих пациентов, чем здесь-не находите?
Вы же любили ДС вроде бы как, может не надо рушить собственными руками его память?
Я не помню, чтоб он такое не банил.
Пишите по теме или не пишите, если не знаете, что писать, последняя просьба!
Договорились?


Вы ХТО ?
Учитель , Судья , ПРОКУРОР ?

Появились как не весть знает кто и управляете форумом ...
Вы когда здесь свое видение по валюте писали ?
АААА ?

Вы идите по своим делам .....
И про Александра Алексеевича не вспоминайте ,очень ПРОШУ ...., все остальное Вам ПЕРЕС написал .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Вы идите по своим делам .....
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Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:10

  edvardd написав:
  ryabchenko2 написав:Откровения Гончарука слиты именно сейчас для того, чтобы его отправить в отставку синхронно с его российским коллегой?
Товарищ капитан, что там на эту тему массоны говорят?

у Гончарука иммунитет до 4 октября...

Чтоб оправдать поднятие курса?
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:15

  quest написав:здесь должны профессионалы,а не те, кто таким не является.
1 На халяву - можна отримати тільки дірку від бублика
2 Хочете читати тільки професіоналів - заплатіть(замовте) і читайте
3 Тут ніхто нікому нічого не повинен...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:15

  Yuri_T написав:
  Мизантрóп написав:Я цього не переживу))

пропал дом (с)
совы мяукают, приймачки тянут тёщины деньги аферистам, прапоры-алкаши копят золотые слитки, зэд скоро обгонит ДС по лайкам, панды всем довольны...

И только Юра бухтит все время :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:15

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Вы идите по своим делам .....
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Ну или хотя бы подумать над тем , что пишешь .
холява
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