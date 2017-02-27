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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35023503350435053506>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 150
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
20
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:18

Послушал "Откровения Гончарука", Совещание!
Впечатлило!
Нет, не то...как они к Президенту относятся и пр.

Уровень их познаний в Экономике, впечатлил!

Ну и "фразы" - уникальные!
Готовая миниатюра для "Вечернего Квартала"!

Есть пословица, мол "Команда делает Президента".
Даже не знаю, Где Зеленский нашел таких "молодых и перспективных"?
Видимо, в фейсбуках? :D

P.S. Пропала Украина, с такими "министрами". :(
Двже "лапшу навешать" не могут профессионально!

Владимир Александрович!
Проверяй на IQ претендентов на тот или иной пост!
Если меньше "среднего по палате", гнать в шею...независимо от "дипломов и медалей на шее"!



Стыдно то как... :(
Востаннє редагувалось Replay в Сер 15 січ, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:19

  freeze написав:Это просто феерия ))))

История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому.

Пёрлы от Гончарука или как классический соросёнок готовит презентацию ))):

Я полный профан в экономике - я юрист по образованию.
У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов.
Нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что сильный президент.
У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить
Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там.

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

ПыСы Мне кажется, что кадровые решения могут начаться с юриста по образованию и профана в экономике Гончарука. Думаю, Зелёный уже послушал запись про тупого себя и профана премьера.

ПыСы2 А кто слил запись ? Злые языки говорят, что Рожкова. А зачем ? ))))

Если б сейчас курс был 30+ ,я бы поверил.
А так,ничего особенного.Обычный вброс от говнометателя.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:23

Как говорится-СОБАКА ЛАЕТ,А КАРАВАН ИДЁТ.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:28

  сірий написав:Как говорится-СОБАКА ЛАЕТ,А КАРАВАН ИДЁТ.

А самокат едет?
razor
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:30

Ну, і що далі? Гривня вгору? Вниз? Чи не помітить втрату бійця?

П.С. Інформація щодо заяви про відставку прем'єра не відповідає дійсності - прес-служба уряду
Востаннє редагувалось Pupsik в Сер 15 січ, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:34

  Pupsik написав:Ну, і що далі? Гривня вгору? Вниз? Чи не помітить втрату бійця?



НБУ на страже,крепко за мандебейцы рынок держит.

Так что всё в пределах разумного,недавно военное положение всего навсего гривну добавило...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Даже не знаю, Где Зеленский нашел таких "молодых и перспективных"?
Видимо, в фейсбуках?

Селфі зробив.
Зелебобіки знають, за кого голосувати. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:34

  холява написав:


Вы ХТО ?
Учитель , Судья , ПРОКУРОР ?

Появились как не весть знает кто и управляете форумом ...
Вы когда здесь свое видение по валюте писали ?
АААА ?

Вы идите по своим делам .....
И про Александра Алексеевича не вспоминайте ,очень ПРОШУ ...., все остальное Вам ПЕРЕС написал .

А вы извиняюсь, ХТО?
Пропитый алкаш, который вообще по теме ничего написать не может?
Хто вы?
:)
Никогда не понимал выражения про то, что врачи ничем не отличаются от их пациентов-теперь понятно это выражение, благоподаря вам.
Скажите, а зачем вы тут?
Я, как читатель, считаю вас алкоголическим спамом.
Да, вы и сами это знаете.
Может вам лучше пойти на профильную ветку наркозависимвх?
Ну правда, какой смысл этой ветке вы несёте?
В каждом вашем слрве-бессвязный бред алкоголика.
Правда, Мизантроп? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:37

  budivelnik написав:
  quest написав:здесь должны профессионалы,а не те, кто таким не является.
1 На халяву - можна отримати тільки дірку від бублика
2 Хочете читати тільки професіоналів - заплатіть(замовте) і читайте
3 Тут ніхто нікому нічого не повинен...

Васька-ривно мы едем к тебе!
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:39

  Pupsik написав:Ну, і що далі? Гривня вгору? Вниз? Чи не помітить втрату бійця?

П.С. Інформація щодо заяви про відставку прем'єра не відповідає дійсності - прес-служба уряду

Эксперты знают.
Сибарит, Орест и Ззз, не?
Так они ж все в медалях форума, что не знают?
Я сам в шоке.
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