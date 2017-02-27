freeze написав:

Это просто феерия ))))История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому.Пёрлы от Гончарука или как классический соросёнок готовит презентацию ))):Я полный профан в экономике - я юрист по образованию.У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов.Нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что сильный президент.У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говоритьПока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там.ПыСы Мне кажется, что кадровые решения могут начаться с юриста по образованию и профана в экономике Гончарука. Думаю, Зелёный уже послушал запись про тупого себя и профана премьера.ПыСы2 А кто слил запись ? Злые языки говорят, что Рожкова. А зачем ? ))))