История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому.
Пёрлы от Гончарука или как классический соросёнок готовит презентацию ))):
Я полный профан в экономике - я юрист по образованию. У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что сильный президент. У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там.
Появились как не весть знает кто и управляете форумом ... Вы когда здесь свое видение по валюте писали ? АААА ?
Вы идите по своим делам ..... И про Александра Алексеевича не вспоминайте ,очень ПРОШУ ...., все остальное Вам ПЕРЕС написал .
А вы извиняюсь, ХТО? Пропитый алкаш, который вообще по теме ничего написать не может? Хто вы?
Никогда не понимал выражения про то, что врачи ничем не отличаются от их пациентов-теперь понятно это выражение, благоподаря вам. Скажите, а зачем вы тут? Я, как читатель, считаю вас алкоголическим спамом. Да, вы и сами это знаете. Может вам лучше пойти на профильную ветку наркозависимвх? Ну правда, какой смысл этой ветке вы несёте? В каждом вашем слрве-бессвязный бред алкоголика. Правда, Мизантроп?