Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:39
Pupsik
Ну, і що далі?
Дальше будет Цирк, по идее.
Шоу- маст гоу он!
Ехали медведи - на велосипеде...а за ними "Кот", задом наперёд!
Если не будет никакой реакции и Пояснений, ну... это будет уже Сигнал Тревоги!
Одеть Химзащиту! Токсично!
Replay
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:41
Да уж
Похоже бОльших дилетантов чем нынешние деятели у руля, за последние 28 лет наша страна еще не видела
Xenon
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:42
Replay написав:
Послушал "Откровения Гончарука", Совещание!
Впечатлило!
Нет, не то...как они к Президенту относятся и пр.
Уровень их познаний в Экономике, впечатлил!
Ну и "фразы" - уникальные!
Готовая миниатюра для "Вечернего Квартала"!
Есть пословица, мол "Команда делает Президента".
Даже не знаю, Где Зеленский нашел таких "молодых и перспективных"?
Видимо, в фейсбуках?
P.S. Пропала Украина, с такими "министрами".
Двже "лапшу навешать" не могут профессионально!
Владимир Александрович!
Проверяй на IQ претендентов на тот или иной пост!
Если меньше "среднего по палате", гнать в шею...независимо от "дипломов и медалей на шее"!
Стыдно то как...
Про зиц-директоров что-то слышал?
А про их функцию?
Дружище!
Вот правда или в сад, ноль же по массе.
quest
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:43
Вторая часть
https://www.youtube.com/watch?v=Diz3hha ... fVajd3Fnyg
Сологуб крассавчик, Аргентину в пример ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Форумчанин року
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:43
Вторая часть Марлезонского балета
Гурман
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:45
Xenon написав:
Да уж
Похоже бОльших дилетантов чем нынешние деятели у руля, за последние 28 лет наша страна еще не видела
А что раньше было,только пилили?
Плёнки Мельниченко это глоток воздуха из-за кулисы и что?
Думаете чивокуня был умнее?
Или пчеловод?
А конфетный главнокомандующий это просто жесть.
А эти крепко кому-то на хвост наступили,стали громко гавкать проганяемые от корыта
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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4
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:47
quest
Про зиц-директоров что-то слышал?
З
иц-Президент?
А что раньше было,только пилили?
Ну не до такой же степени!
И смешно и грустно.
Востаннє редагувалось
Replay
в Сер 15 січ, 2020 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Replay
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:50
Replay написав: quest
Про зиц-директоров что-то слышал?
З
иц-Президент?
Ну да.Соблазн один из грехов человеческих..
quest
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:53
Дружище! Где твои выводы?
Где твоя оценка?
А то такое ощущение, что ты человек-копипаст.
Где твоё мнение?
Я как читатель требую!
quest
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:55
quest написав:
Дружище! Где твои выводы? Где твоя оценка? А то такое ощущение, что ты человек-копипаст. Где твоё мнение? Я как читатель требую!
че ты орешь? он тебя щас пошлет и будет прав. чукча ты, а не читатель. иди спать
*Відправлено з Чату
Яша
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