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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3503350435053506>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 150
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
20
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:39

Pupsik
Ну, і що далі?


Дальше будет Цирк, по идее.
Шоу- маст гоу он! :D
Ехали медведи - на велосипеде...а за ними "Кот", задом наперёд!

Если не будет никакой реакции и Пояснений, ну... это будет уже Сигнал Тревоги!
Одеть Химзащиту! Токсично! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:41

Да уж

Похоже бОльших дилетантов чем нынешние деятели у руля, за последние 28 лет наша страна еще не видела :(
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:42

  Replay написав:Послушал "Откровения Гончарука", Совещание!
Впечатлило!
Нет, не то...как они к Президенту относятся и пр.

Уровень их познаний в Экономике, впечатлил!

Ну и "фразы" - уникальные!
Готовая миниатюра для "Вечернего Квартала"!

Есть пословица, мол "Команда делает Президента".
Даже не знаю, Где Зеленский нашел таких "молодых и перспективных"?
Видимо, в фейсбуках? :D

P.S. Пропала Украина, с такими "министрами". :(
Двже "лапшу навешать" не могут профессионально!

Владимир Александрович!
Проверяй на IQ претендентов на тот или иной пост!
Если меньше "среднего по палате", гнать в шею...независимо от "дипломов и медалей на шее"!



Стыдно то как... :(

Про зиц-директоров что-то слышал?
А про их функцию?
Дружище!
Вот правда или в сад, ноль же по массе.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:43

Вторая часть
https://www.youtube.com/watch?v=Diz3hha ... fVajd3Fnyg

Сологуб крассавчик, Аргентину в пример ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:43

Вторая часть Марлезонского балета
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:45

  Xenon написав:Да уж

Похоже бОльших дилетантов чем нынешние деятели у руля, за последние 28 лет наша страна еще не видела :(



А что раньше было,только пилили?

Плёнки Мельниченко это глоток воздуха из-за кулисы и что?
Думаете чивокуня был умнее?
Или пчеловод?
А конфетный главнокомандующий это просто жесть.
А эти крепко кому-то на хвост наступили,стали громко гавкать проганяемые от корыта :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:47

quest
Про зиц-директоров что-то слышал?


Зиц-Президент?
:D
А что раньше было,только пилили?

Ну не до такой же степени!
И смешно и грустно. :(
Востаннє редагувалось Replay в Сер 15 січ, 2020 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:50

  Replay написав:quest
Про зиц-директоров что-то слышал?


Зиц-Президент?
:D

Ну да.Соблазн один из грехов человеческих..
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:53

  zzzzzz написав:Вторая часть
https://www.youtube.com/watch?v=Diz3hha ... fVajd3Fnyg

Сологуб крассавчик, Аргентину в пример ))))

Дружище! Где твои выводы?
Где твоя оценка?
А то такое ощущение, что ты человек-копипаст.
Где твоё мнение?
Я как читатель требую!
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:55

  quest написав:Дружище! Где твои выводы? Где твоя оценка? А то такое ощущение, что ты человек-копипаст. Где твоё мнение? Я как читатель требую!

че ты орешь? он тебя щас пошлет и будет прав. чукча ты, а не читатель. иди спать

*Відправлено з Чату
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