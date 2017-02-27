Ну, і що далі?
Дальше будет Цирк, по идее.
Шоу- маст гоу он!
Ехали медведи - на велосипеде...а за ними "Кот", задом наперёд!
Если не будет никакой реакции и Пояснений, ну... это будет уже Сигнал Тревоги!
Одеть Химзащиту! Токсично!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:39
Pupsik
Дальше будет Цирк, по идее.
Шоу- маст гоу он!
Ехали медведи - на велосипеде...а за ними "Кот", задом наперёд!
Если не будет никакой реакции и Пояснений, ну... это будет уже Сигнал Тревоги!
Одеть Химзащиту! Токсично!
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:41
Да уж
Похоже бОльших дилетантов чем нынешние деятели у руля, за последние 28 лет наша страна еще не видела
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:42
Про зиц-директоров что-то слышал?
А про их функцию?
Дружище!
Вот правда или в сад, ноль же по массе.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:43
Вторая часть
Сологуб крассавчик, Аргентину в пример ))))
Живите своим умом!
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:45
А что раньше было,только пилили?
Плёнки Мельниченко это глоток воздуха из-за кулисы и что?
Думаете чивокуня был умнее?
Или пчеловод?
А конфетный главнокомандующий это просто жесть.
А эти крепко кому-то на хвост наступили,стали громко гавкать проганяемые от корыта
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:47
quest
Зиц-Президент?
Ну не до такой же степени!
И смешно и грустно.
Востаннє редагувалось Replay в Сер 15 січ, 2020 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:50
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:53
Дружище! Где твои выводы?
Где твоя оценка?
А то такое ощущение, что ты человек-копипаст.
Где твоё мнение?
Я как читатель требую!
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:55
че ты орешь? он тебя щас пошлет и будет прав. чукча ты, а не читатель. иди спать
*Відправлено з Чату
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