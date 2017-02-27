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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:56
Гурман написав:
Вторая часть Марлезонского балета
Рожкова - Глобально у нас всё хорошо
Маркарова - Но это непонятно никому кроме нас
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:56
Xenon написав:
Да уж
Похоже бОльших дилетантов чем нынешние деятели у руля, за последние 28 лет наша страна еще не видела
тут эпично https://www.youtube.com/watch?v=UXn7u0xOTnA
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Додано: Сер 15 січ, 2020 23:03
freeze написав:
Рожкова - Глобально у нас всё хорошо
Маркарова - Но это непонятно никому кроме нас
у Маркарової, реально, з почуттям гумору все добре
Мяу!
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Сер 15 січ, 2020 23:03
Яша написав: quest написав:
Дружище! Где твои выводы? Где твоя оценка? А то такое ощущение, что ты человек-копипаст. Где твоё мнение? Я как читатель требую!
че ты орешь? он тебя щас пошлет и будет прав. чукча ты, а не читатель. иди спать*Відправлено з Чату
Э..нет, чукча говоришь?
Знаешь обидных слов я знаю столько же как и ты.
Но вот вопрос, что полезного ты принес форуму и зачем ты это мне написал?
Подумай об этом!
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quest
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Додано: Сер 15 січ, 2020 23:04
Охрименко показал таблицу, нищак пока
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