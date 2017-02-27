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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3503350435053506

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 150
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
20
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:56

  Гурман написав:Вторая часть Марлезонского балета


Рожкова - Глобально у нас всё хорошо
Маркарова - Но это непонятно никому кроме нас
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:56

  Xenon написав:Да уж

Похоже бОльших дилетантов чем нынешние деятели у руля, за последние 28 лет наша страна еще не видела :(

тут эпично https://www.youtube.com/watch?v=UXn7u0xOTnA
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:03

  freeze написав:
Рожкова - Глобально у нас всё хорошо
Маркарова - Но это непонятно никому кроме нас


у Маркарової, реально, з почуттям гумору все добре :mrgreen:

Мяу! :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:03

  Яша написав:
  quest написав:Дружище! Где твои выводы? Где твоя оценка? А то такое ощущение, что ты человек-копипаст. Где твоё мнение? Я как читатель требую!

че ты орешь? он тебя щас пошлет и будет прав. чукча ты, а не читатель. иди спать

*Відправлено з Чату

Э..нет, чукча говоришь?
Знаешь обидных слов я знаю столько же как и ты.
Но вот вопрос, что полезного ты принес форуму и зачем ты это мне написал?
Подумай об этом!
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:04

Охрименко показал таблицу, нищак пока

proftpd66
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