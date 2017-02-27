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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3500350135023503

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 150
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
20
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:43

Вторая часть
https://www.youtube.com/watch?v=Diz3hha ... fVajd3Fnyg

Сологуб крассавчик, Аргентину в пример ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:43

Вторая часть Марлезонского балета
Гурман
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:56

  Гурман написав:Вторая часть Марлезонского балета


Рожкова - Глобально у нас всё хорошо
Маркарова - Но это непонятно никому кроме нас
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:56

  Xenon написав:Да уж

Похоже бОльших дилетантов чем нынешние деятели у руля, за последние 28 лет наша страна еще не видела :(

тут эпично https://www.youtube.com/watch?v=UXn7u0xOTnA
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:03

  freeze написав:
Рожкова - Глобально у нас всё хорошо
Маркарова - Но это непонятно никому кроме нас


у Маркарової, реально, з почуттям гумору все добре :mrgreen:

Мяу! :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:04

Охрименко показал таблицу, нищак пока

proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:45

  zzzzzz написав:Вторая часть
https://www.youtube.com/watch?v=Diz3hha ... fVajd3Fnyg

Сологуб крассавчик, Аргентину в пример ))))

Жгут нє па дєццки... Рівень просто п..ць, інших слів не доберу.
Одна Ковалів щось по суті сказала: "питання, що треба робити, ми не обговорювали" :mrgreen:
UPD.
А це, здається, не Ковалів. Хто там по праву руку від Гончарука на фото?
UPD.
Походу, це головний економіст міністерства фінансів Олександра Бетлій.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 00:35

  freeze написав:Это просто феерия ))))

История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому.

Пёрлы от Гончарука или как классический соросёнок готовит презентацию ))):

Я полный профан в экономике - я юрист по образованию.
У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов.
Нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что сильный президент.
У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить
Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там.



Сдается это стандартная и универсальная схема которую уже проработали "новые лица" по вталкиванию нулевому зеленому президенту ЛЮБЫЕ идеи "реформ" - от продажи земли , тотальной прихватизации до любых других схем для "нужных людей". В пустое место в голове нарисовать "правдоподобную" схему а там уже "бешенный принтер турборежима" сделает свое дело. Печаль ...
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 00:37

  Гурман написав:Вторая часть Марлезонского балета

кто следит и знает это реально их голоса ? если да то я в шоке :shock:
с таким уровнем диалога любой форумчанин ( писатель этой ветки) из этой темы будет лучшим министром :oops: так 90% писателей этой темы хотя бы могут высказать свою мысль более менее понятно и почти у каждого писателя этой темы есть свой план ( в отличии от нашего правительства ) :idea: И в каждой шутке есть доля шутки - все хорошие министры уже трудоустроены таксистами ( или пишут на форумах) .

" Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает "
Из письма (от 27 августа 1811 г.) посланника Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де Местра (1753—-1821). В этом письме граф писал своему правительству о новых законах, установленных императором Александром I.

Жозеф де Местр провел в России 14 лет (с 1803 по 1817 г.), написал книгу «Санкт-Петербургские вечера», которая, как и другие его сочинения, оказала определенное влияние на творчество многих русских писателей.

Смысл выражения: если правительство плохо, аморально, неэффективно, то виноваты в этом сами граждане страны, которые позволяют такому правительству существовать, не могут его контролировать и т. д.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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