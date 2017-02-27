Додано: Чет 16 січ, 2020 00:37

Гурман написав: Вторая часть Марлезонского балета

Вторая часть Марлезонского балета

и почти у каждого писателя этой темы есть свой план ( в отличии от нашего правительства )

И в каждой шутке есть доля шутки

кто следит и знает это реально их голоса ? если да то я в шокес таким уровнем диалога любой форумчанин ( писатель этой ветки) из этой темы будет лучшим министромтак 90% писателей этой темы хотя бы могут высказать свою мысль более менее понятно- все хорошие министры уже трудоустроены таксистами ( или пишут на форумах) .Из письма (от 27 августа 1811 г.) посланника Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де Местра (1753—-1821). В этом письме граф писал своему правительству о новых законах, установленных императором Александром I.Жозеф де Местр провел в России 14 лет (с 1803 по 1817 г.), написал книгу «Санкт-Петербургские вечера», которая, как и другие его сочинения, оказала определенное влияние на творчество многих русских писателей.Смысл выражения: если правительство плохо, аморально, неэффективно, то виноваты в этом сами граждане страны, которые позволяют такому правительству существовать, не могут его контролировать и т. д.