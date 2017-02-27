Сологуб крассавчик, Аргентину в пример ))))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:43
Вторая часть
Сологуб крассавчик, Аргентину в пример ))))
Живите своим умом!
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:56
Рожкова - Глобально у нас всё хорошо
Маркарова - Но это непонятно никому кроме нас
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:56
тут эпично
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 15 січ, 2020 23:03
у Маркарової, реально, з почуттям гумору все добре
Мяу!
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 15 січ, 2020 23:45
Жгут нє па дєццки... Рівень просто п..ць, інших слів не доберу.
Одна Ковалів щось по суті сказала: "питання, що треба робити, ми не обговорювали"
UPD.
А це, здається, не Ковалів. Хто там по праву руку від Гончарука на фото?
UPD.
Походу, це головний економіст міністерства фінансів Олександра Бетлій.
Додано: Чет 16 січ, 2020 00:35
Сдается это стандартная и универсальная схема которую уже проработали "новые лица" по вталкиванию нулевому зеленому президенту ЛЮБЫЕ идеи "реформ" - от продажи земли , тотальной прихватизации до любых других схем для "нужных людей". В пустое место в голове нарисовать "правдоподобную" схему а там уже "бешенный принтер турборежима" сделает свое дело. Печаль ...
Додано: Чет 16 січ, 2020 00:37
кто следит и знает это реально их голоса ? если да то я в шоке
с таким уровнем диалога любой форумчанин ( писатель этой ветки) из этой темы будет лучшим министром так 90% писателей этой темы хотя бы могут высказать свою мысль более менее понятно и почти у каждого писателя этой темы есть свой план ( в отличии от нашего правительства ) И в каждой шутке есть доля шутки - все хорошие министры уже трудоустроены таксистами ( или пишут на форумах) .
" Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает "
Из письма (от 27 августа 1811 г.) посланника Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де Местра (1753—-1821). В этом письме граф писал своему правительству о новых законах, установленных императором Александром I.
Жозеф де Местр провел в России 14 лет (с 1803 по 1817 г.), написал книгу «Санкт-Петербургские вечера», которая, как и другие его сочинения, оказала определенное влияние на творчество многих русских писателей.
Смысл выражения: если правительство плохо, аморально, неэффективно, то виноваты в этом сами граждане страны, которые позволяют такому правительству существовать, не могут его контролировать и т. д.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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