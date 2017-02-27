А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися", -
Обещали ещё «сериал» из этих псевдо «переговоров»!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:18
Обещали ещё «сериал» из этих псевдо «переговоров»!
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:23
Что за мысль?
*Для тех, кто пока не осилил все новости за день
Не успеваешь осиливать поток "контента" за день иной раз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:28
Я б написал, но сотрут, как всё до этого.
А почему..?
Кто владелец форума?
Не думали!
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:29
Гончарук там еще не заявлял, что его на записях тоже нет?
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:33
В мутной воде даже эти "рыбы" теряются (типа милованушек и рожковых)
Соответственно нормальные люди (форумчане) в этой воде будут ловить рыбку, пока милованушки, рожки, и гончаруки будут думать, "как это всё представить", и "в какую обёртку завернуть".
Так что "keep calm, and buy USD" (пока дешево, и рыбки не поняли, что это ловушка)
Форумчане,
1. Профит приватизируем = покупаем баксы в матрас
2. Убытки национализируем = вопросы куда девать "бумагу", и где брать "настоящие деньги" (доллары) для погашения долгов и покрытия торгового баланса, - оставляем рожковым, милованушкам, и гончарукам. Им виднее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Завтра будет ракета по баксу!
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:52
ну голос Катерины как на предыдущих "плёнках", как на конференциях - похож
А кто остальные участники? Она взяла подшефных студентов? будет их готовить, обучать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:55
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:59
BenDover
Рано для ракеты, ещё не созрели «плоды»!
Додано: Чет 16 січ, 2020 02:02
С другой стороны, не совсем понятно, почему большинство думает, что это - "непрофессионализм", и "низкий уровень дискуссии".
Мы же не слышали совещаний, на которых принимались решения про втирание "армії.мови.віри", и "приближение 3 танковой дивизии из 100500 танков к границам сумской области",и прочие "нужно повысить тарифы на газ, а.то.птн.нпдт".
Так что может уровень дискуссий "во что завернуть разрыв платёжного баланса" - не такой уж и низкий.
Да, они не шарят в этом вопросе. Но они хотя бы его себе ставят.
А не пугают "путеным" "в любой непонятной ситуации"
Я думаю, если бы мы услышали совещания порошенка-турчинова-юли-парубия-пашинского-авакова и т.д. - многие удивились бы ещё сильнее. Думаете там "уровень дискуссии" был выше?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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