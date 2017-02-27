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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3501350235033504

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 150
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
20
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:18

А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися", -

Обещали ещё «сериал» из этих псевдо «переговоров»!
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:23

  Replay написав:3. Мысль о бенефициаре гривнеукрепляжа, из разговора, заинтересовала.

Что за мысль?

*Для тех, кто пока не осилил все новости за день :)
Не успеваешь осиливать поток "контента" за день иной раз :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:28

  Вкладчик1234 написав:
  Replay написав:3. Мысль о бенефициаре гривнеукрепляжа, из разговора, заинтересовала.

Что за мысль?

*Для тех, кто пока не осилил все новости за день :)
Не успеваешь осиливать поток "контента" за день иной раз :)

Я б написал, но сотрут, как всё до этого.
А почему..?
Кто владелец форума?
Не думали!
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:29

  Мизантрóп написав:
  yama написав:это реально их голоса ?
"На плівках, які були поширені сьогодні в соціальних мережах, я вказана як один із учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися", - написала Ковалів у Facebook Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/na-plivkah-ne-m ... 75208.html


Гончарук там еще не заявлял, что его на записях тоже нет? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:33

  zzzzzz написав:Вторая часть
https://www.youtube.com/watch?v=Diz3hha ... fVajd3Fnyg

Сологуб крассавчик, Аргентину в пример ))))


В мутной воде даже эти "рыбы" теряются (типа милованушек и рожковых)

Соответственно нормальные люди (форумчане) в этой воде будут ловить рыбку, пока милованушки, рожки, и гончаруки будут думать, "как это всё представить", и "в какую обёртку завернуть".

Так что "keep calm, and buy USD" (пока дешево, и рыбки не поняли, что это ловушка) :)

Форумчане,
1. Профит приватизируем = покупаем баксы в матрас
2. Убытки национализируем = вопросы куда девать "бумагу", и где брать "настоящие деньги" (доллары) для погашения долгов и покрытия торгового баланса, - оставляем рожковым, милованушкам, и гончарукам. Им виднее :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завтра будет ракета по баксу!
BenDover
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:52

ну голос Катерины как на предыдущих "плёнках", как на конференциях - похож
А кто остальные участники? Она взяла подшефных студентов? будет их готовить, обучать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:55

  BenDover написав:Завтра будет ракета по баксу!

почему?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:59

BenDover
Завтра будет ракета по баксу!


Рано для ракеты, ещё не созрели «плоды»!
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:02

С другой стороны, не совсем понятно, почему большинство думает, что это - "непрофессионализм", и "низкий уровень дискуссии".

Мы же не слышали совещаний, на которых принимались решения про втирание "армії.мови.віри", и "приближение 3 танковой дивизии из 100500 танков к границам сумской области",и прочие "нужно повысить тарифы на газ, а.то.птн.нпдт".

Так что может уровень дискуссий "во что завернуть разрыв платёжного баланса" - не такой уж и низкий.
Да, они не шарят в этом вопросе. Но они хотя бы его себе ставят.
А не пугают "путеным" "в любой непонятной ситуации"

Я думаю, если бы мы услышали совещания порошенка-турчинова-юли-парубия-пашинского-авакова и т.д. - многие удивились бы ещё сильнее. Думаете там "уровень дискуссии" был выше? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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