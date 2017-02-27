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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3502350335043505

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 150
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
20
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:56

  Вкладчик1234 написав:С другой стороны, не совсем понятно, почему большинство думает, что это - "непрофессионализм", и "низкий уровень дискуссии".

Мы же не слышали совещаний, на которых принимались решения про втирание "армії.мови.віри", и "приближение 3 танковой дивизии из 100500 танков к границам сумской области",и прочие "нужно повысить тарифы на газ, а.то.птн.нпдт".

Так что может уровень дискуссий "во что завернуть разрыв платёжного баланса" - не такой уж и низкий.
Да, они не шарят в этом вопросе. Но они хотя бы его себе ставят.
А не пугают "путеным" "в любой непонятной ситуации"

Я думаю, если бы мы услышали совещания порошенка-турчинова-юли-парубия-пашинского-авакова и т.д. - многие удивились бы ещё сильнее. Думаете там "уровень дискуссии" был выше? :)



Согласен - это тот случай,

когда диллетанты лучше чем воры.

И лучше детский садик чем сходка.

И хотя в будущем без увольнений не обойтись, все будет хорошо.

Это как выход из очень длительной и очень тяжелой болезни,

выздоровление будет также длительным и нелегким,

важно,что вместо водки болезнь начали лечить чаем с медом и лимоном,

это еще не таблетки, но и уже не водка.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 03:30

  Мизантрóп написав:
  somilitark написав:знал,что это 50-ти летний мужик.
60-ти на тот момент :wink: https://odin-moy-den.livejournal.com/2231336.html


Это блог Совсем-а (s0v7a)?
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