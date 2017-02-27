Вкладчик1234 написав:С другой стороны, не совсем понятно, почему большинство думает, что это - "непрофессионализм", и "низкий уровень дискуссии".
Мы же не слышали совещаний, на которых принимались решения про втирание "армії.мови.віри", и "приближение 3 танковой дивизии из 100500 танков к границам сумской области",и прочие "нужно повысить тарифы на газ, а.то.птн.нпдт".
Так что может уровень дискуссий "во что завернуть разрыв платёжного баланса" - не такой уж и низкий.
Да, они не шарят в этом вопросе. Но они хотя бы его себе ставят.
А не пугают "путеным" "в любой непонятной ситуации"
Я думаю, если бы мы услышали совещания порошенка-турчинова-юли-парубия-пашинского-авакова и т.д. - многие удивились бы ещё сильнее. Думаете там "уровень дискуссии" был выше?
Согласен - это тот случай,
когда диллетанты лучше чем воры.
И лучше детский садик чем сходка.
И хотя в будущем без увольнений не обойтись, все будет хорошо.
Это как выход из очень длительной и очень тяжелой болезни,
выздоровление будет также длительным и нелегким,
важно,что вместо водки болезнь начали лечить чаем с медом и лимоном,
это еще не таблетки, но и уже не водка.