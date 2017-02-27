Вкладчик1234 написав:С другой стороны, не совсем понятно, почему большинство думает, что это - "непрофессионализм", и "низкий уровень дискуссии".
Мы же не слышали совещаний, на которых принимались решения про втирание "армії.мови.віри", и "приближение 3 танковой дивизии из 100500 танков к границам сумской области",и прочие "нужно повысить тарифы на газ, а.то.птн.нпдт".
Так что может уровень дискуссий "во что завернуть разрыв платёжного баланса" - не такой уж и низкий. Да, они не шарят в этом вопросе. Но они хотя бы его себе ставят. А не пугают "путеным" "в любой непонятной ситуации"
Я думаю, если бы мы услышали совещания порошенка-турчинова-юли-парубия-пашинского-авакова и т.д. - многие удивились бы ещё сильнее. Думаете там "уровень дискуссии" был выше?
Согласен - это тот случай,
когда диллетанты лучше чем воры.
И лучше детский садик чем сходка.
И хотя в будущем без увольнений не обойтись, все будет хорошо.
Это как выход из очень длительной и очень тяжелой болезни,
выздоровление будет также длительным и нелегким,
важно,что вместо водки болезнь начали лечить чаем с медом и лимоном,
В чем польза от нубов в политике - в частности от нынешней зеленой волны - своего рода аудит системы. Пока нубы не оседлали прежние потоки и схемы есть шанс какое то время увидеть приблизительно хотя бы очертания или тренды системы экономики. Нынешнее укрепление гривны , неплохие результаты в целом ряде остальных макроэкономических параметров говорит о том что в клиент скорее жив чем мертв. В то же время нужно не допустить перехода такого аудита системы в стресс-тест, которого система может не выдержать , навернувшись медным тазом.
Но в целом первый год пилотажа , который по параметрам обещал быть непростым, можно считать пройденным с хорошим результатом и неплохими перспективами на ближайшее будущее :
Україна у середньостроковому періоді має шанси навіть на бездефіцитний бюджет, якщо Кабінет міністрів зможе зменшити бюджетні видатки. Для цього потрібні розумний перегляд функцій держави та запровадження трирічного цільового бюджетування.