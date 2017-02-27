Вкладчик1234 написав:С другой стороны, не совсем понятно, почему большинство думает, что это - "непрофессионализм", и "низкий уровень дискуссии".
Мы же не слышали совещаний, на которых принимались решения про втирание "армії.мови.віри", и "приближение 3 танковой дивизии из 100500 танков к границам сумской области",и прочие "нужно повысить тарифы на газ, а.то.птн.нпдт".
Так что может уровень дискуссий "во что завернуть разрыв платёжного баланса" - не такой уж и низкий. Да, они не шарят в этом вопросе. Но они хотя бы его себе ставят. А не пугают "путеным" "в любой непонятной ситуации"
Я думаю, если бы мы услышали совещания порошенка-турчинова-юли-парубия-пашинского-авакова и т.д. - многие удивились бы ещё сильнее. Думаете там "уровень дискуссии" был выше?
Не надо подменять понятия. Нам не надо слышать другие дискуссии, чтобы понимать, что ЭТА - дно.
И это не они себе ставят вопросы , вы что не слышите, что они как школота на переменке - ищут как отмазываться будут перед уроком? Нас спросят вот это, что нам наплести в ответ?
Surfer написав:В чем польза от нубов в политике - в частности от нынешней зеленой волны - своего рода аудит системы. Пока нубы не оседлали прежние потоки и схемы есть шанс какое то время увидеть приблизительно хотя бы очертания или тренды системы экономики. Нынешнее укрепление гривны , неплохие результаты в целом ряде остальных макроэкономических параметров говорит о том что в клиент скорее жив чем мертв. В то же время нужно не допустить перехода такого аудита системы в стресс-тест, которого система может не выдержать , навернувшись медным тазом.
Но в целом первый год пилотажа , который по параметрам обещал быть непростым, можно считать пройденным с хорошим результатом и неплохими перспективами на ближайшее будущее :
Україна у середньостроковому періоді має шанси навіть на бездефіцитний бюджет, якщо Кабінет міністрів зможе зменшити бюджетні видатки. Для цього потрібні розумний перегляд функцій держави та запровадження трирічного цільового бюджетування.
Удивительно читать, как поборники зэ могут оправдать свой голос даже в этой ситуации. А будь это выборы главврача и он бы такое наговорил (не шарю я вовсе в этой вашей медицине), вы бы тоже смогли найти аргументы для оправдания ?
Surfer написав:Нынешнее укрепление гривны , неплохие результаты в целом ряде остальных макроэкономических параметров говорит о том что в клиент скорее жив чем мертв.
Макроекономічні показники це падіння промвиробництва на 7,5%, зростання негативного зовнішнього торгівельного балансу на 5% за рік. А заміна зовнішніх боргів у валюті (до 10%) на гривневі з валютною дохідністю до 40% подібна на велику аферу. Розкрутилось валютне заробітчанство і найперше воно дає можливість укріпляжу, але це також палка про два кінці на якій далеко не заїдеш.