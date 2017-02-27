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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3499350035013502

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 150
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
20
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 04:08

Уже слышны тихие шаги следующего мирового кризиса - падение мировой торговли.

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andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 07:23

  Вкладчик1234 написав:С другой стороны, не совсем понятно, почему большинство думает, что это - "непрофессионализм", и "низкий уровень дискуссии".

Мы же не слышали совещаний, на которых принимались решения про втирание "армії.мови.віри", и "приближение 3 танковой дивизии из 100500 танков к границам сумской области",и прочие "нужно повысить тарифы на газ, а.то.птн.нпдт".

Так что может уровень дискуссий "во что завернуть разрыв платёжного баланса" - не такой уж и низкий.
Да, они не шарят в этом вопросе. Но они хотя бы его себе ставят.
А не пугают "путеным" "в любой непонятной ситуации"

Я думаю, если бы мы услышали совещания порошенка-турчинова-юли-парубия-пашинского-авакова и т.д. - многие удивились бы ещё сильнее. Думаете там "уровень дискуссии" был выше? :)


Не надо подменять понятия. Нам не надо слышать другие дискуссии, чтобы понимать, что ЭТА - дно.

И это не они себе ставят вопросы , вы что не слышите, что они как школота на переменке - ищут как отмазываться будут перед уроком? Нас спросят вот это, что нам наплести в ответ?
razor
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 07:27

  Surfer написав:В чем польза от нубов в политике - в частности от нынешней зеленой волны - своего рода аудит системы. Пока нубы не оседлали прежние потоки и схемы есть шанс какое то время увидеть приблизительно хотя бы очертания или тренды системы экономики. Нынешнее укрепление гривны , неплохие результаты в целом ряде остальных макроэкономических параметров говорит о том что в клиент скорее жив чем мертв. В то же время нужно не допустить перехода такого аудита системы в стресс-тест, которого система может не выдержать , навернувшись медным тазом.

Но в целом первый год пилотажа , который по параметрам обещал быть непростым, можно считать пройденным с хорошим результатом и неплохими перспективами на ближайшее будущее :

Без стресів та дефолту: Україна може спокійно прожити 2020-й

Зображення

Україна у середньостроковому періоді має шанси навіть на бездефіцитний бюджет, якщо Кабінет міністрів зможе зменшити бюджетні видатки. Для цього потрібні розумний перегляд функцій держави та запровадження трирічного цільового бюджетування.


Удивительно читать, как поборники зэ могут оправдать свой голос даже в этой ситуации.
А будь это выборы главврача и он бы такое наговорил (не шарю я вовсе в этой вашей медицине), вы бы тоже смогли найти аргументы для оправдания ?
razor
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 07:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yama написав: если да то я в шоке :shock:
с таким уровнем диалога любой форумчанин ( писатель этой ветки) из этой темы будет лучшим министром


А что конкретно в их словах вызывает шок? что такого супер дилетанского сказано было?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 08:01

  proftpd66 написав:Охрименко показал таблицу, нищак пока



Про який ніщак Ви говорите?! :lol: Він говорить - буде, або ревальвація, або девальвація... - я такі прогнози, також вмію давати :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 08:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:Нынешнее укрепление гривны , неплохие результаты в целом ряде остальных макроэкономических параметров говорит о том что в клиент скорее жив чем мертв.


Макроекономічні показники це падіння промвиробництва на 7,5%, зростання негативного зовнішнього торгівельного балансу на 5% за рік. А заміна зовнішніх боргів у валюті (до 10%) на гривневі з валютною дохідністю до 40% подібна на велику аферу. Розкрутилось валютне заробітчанство і найперше воно дає можливість укріпляжу, але це також палка про два кінці на якій далеко не заїдеш.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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