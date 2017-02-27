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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3500350135023503>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 150
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
20
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 07:27

  Surfer написав:В чем польза от нубов в политике - в частности от нынешней зеленой волны - своего рода аудит системы. Пока нубы не оседлали прежние потоки и схемы есть шанс какое то время увидеть приблизительно хотя бы очертания или тренды системы экономики. Нынешнее укрепление гривны , неплохие результаты в целом ряде остальных макроэкономических параметров говорит о том что в клиент скорее жив чем мертв. В то же время нужно не допустить перехода такого аудита системы в стресс-тест, которого система может не выдержать , навернувшись медным тазом.

Но в целом первый год пилотажа , который по параметрам обещал быть непростым, можно считать пройденным с хорошим результатом и неплохими перспективами на ближайшее будущее :

Без стресів та дефолту: Україна може спокійно прожити 2020-й

Зображення

Україна у середньостроковому періоді має шанси навіть на бездефіцитний бюджет, якщо Кабінет міністрів зможе зменшити бюджетні видатки. Для цього потрібні розумний перегляд функцій держави та запровадження трирічного цільового бюджетування.


Удивительно читать, как поборники зэ могут оправдать свой голос даже в этой ситуации.
А будь это выборы главврача и он бы такое наговорил (не шарю я вовсе в этой вашей медицине), вы бы тоже смогли найти аргументы для оправдания ?
razor
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 07:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yama написав: если да то я в шоке :shock:
с таким уровнем диалога любой форумчанин ( писатель этой ветки) из этой темы будет лучшим министром


А что конкретно в их словах вызывает шок? что такого супер дилетанского сказано было?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 08:01

  proftpd66 написав:Охрименко показал таблицу, нищак пока



Про який ніщак Ви говорите?! :lol: Він говорить - буде, або ревальвація, або девальвація... - я такі прогнози, також вмію давати :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 08:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:Нынешнее укрепление гривны , неплохие результаты в целом ряде остальных макроэкономических параметров говорит о том что в клиент скорее жив чем мертв.


Макроекономічні показники це падіння промвиробництва на 7,5%, зростання негативного зовнішнього торгівельного балансу на 5% за рік. А заміна зовнішніх боргів у валюті (до 10%) на гривневі з валютною дохідністю до 40% подібна на велику аферу. Розкрутилось валютне заробітчанство і найперше воно дає можливість укріпляжу, але це також палка про два кінці на якій далеко не заїдеш.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 08:50

Как обмануть президента. Часть 3
Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 08:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мизантрóп написав:"На плівках, які були поширені сьогодні в соціальних мережах, я вказана як один із учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися", - написала Ковалів у Facebook Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/na-plivkah-ne-m ... 75208.html


Там была сотрудница Минфина Александра Бетлий, а не Ковалив из ОП. Перепутали. Остальные идентифицированы верно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Там была сотрудница Минфина Александра Бетлий
Да,Кошка в телеге разъяснила.Мур
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:26

  Гурман написав:[b]Как обмануть президента. Часть 3

Премьер с министрами обсуждает макроэкономику - на каком базаре люди покупают шмотки, это ... :shock:

Так и вижу подобное заседание в США и РФ )))
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:34

Гончарука можно сразу принимать на работу в Квартал-95

- Мы не понимаем. У нас нет планов. И у нас реально нет планов.

- То есть ему надо рассказать, смотри Вова, из-за того, что курс падает, оливье на следующем новогоднем столе будет дешевле.

Что !!!! Индекс бигмака заменяем на индекс оливье )))
Пропал дом (с)

Ну как тут с этими ребятами можно что-то прогнозировать хотя бы на квартал вперёд. Что им ударит в голову ?

Говорят эти пленки Зеленский слушал еще в декабре, отставки Гончарука не будет, будет отставка ряда министров на следующей неделе, Гончарук боролся за этих министров, это было его люди, слив произошел для того, чтобы отставки произошли гладко и без информационного шума.

Хотя спасибо и на том, что многим открыли глаза на эффективных менеджеров типа Гончарука )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:36

Какой то м...,вкинул дерьмо, а вы им обмазываетесь.
Базарное бабъё!!!
сірий
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