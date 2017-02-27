Додано: Чет 16 січ, 2020 09:34

Гончарука можно сразу принимать на работу в Квартал-95



- Мы не понимаем. У нас нет планов. И у нас реально нет планов.



- То есть ему надо рассказать, смотри Вова, из-за того, что курс падает, оливье на следующем новогоднем столе будет дешевле.



Что !!!! Индекс бигмака заменяем на индекс оливье )))

Пропал дом (с)



Ну как тут с этими ребятами можно что-то прогнозировать хотя бы на квартал вперёд. Что им ударит в голову ?



Говорят эти пленки Зеленский слушал еще в декабре, отставки Гончарука не будет, будет отставка ряда министров на следующей неделе, Гончарук боролся за этих министров, это было его люди, слив произошел для того, чтобы отставки произошли гладко и без информационного шума.



Хотя спасибо и на том, что многим открыли глаза на эффективных менеджеров типа Гончарука )))

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.