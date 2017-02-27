Surfer написав:В чем польза от нубов в политике - в частности от нынешней зеленой волны - своего рода аудит системы. Пока нубы не оседлали прежние потоки и схемы есть шанс какое то время увидеть приблизительно хотя бы очертания или тренды системы экономики. Нынешнее укрепление гривны , неплохие результаты в целом ряде остальных макроэкономических параметров говорит о том что в клиент скорее жив чем мертв. В то же время нужно не допустить перехода такого аудита системы в стресс-тест, которого система может не выдержать , навернувшись медным тазом.
Но в целом первый год пилотажа , который по параметрам обещал быть непростым, можно считать пройденным с хорошим результатом и неплохими перспективами на ближайшее будущее :
Україна у середньостроковому періоді має шанси навіть на бездефіцитний бюджет, якщо Кабінет міністрів зможе зменшити бюджетні видатки. Для цього потрібні розумний перегляд функцій держави та запровадження трирічного цільового бюджетування.
Удивительно читать, как поборники зэ могут оправдать свой голос даже в этой ситуации. А будь это выборы главврача и он бы такое наговорил (не шарю я вовсе в этой вашей медицине), вы бы тоже смогли найти аргументы для оправдания ?
Surfer написав:Нынешнее укрепление гривны , неплохие результаты в целом ряде остальных макроэкономических параметров говорит о том что в клиент скорее жив чем мертв.
Макроекономічні показники це падіння промвиробництва на 7,5%, зростання негативного зовнішнього торгівельного балансу на 5% за рік. А заміна зовнішніх боргів у валюті (до 10%) на гривневі з валютною дохідністю до 40% подібна на велику аферу. Розкрутилось валютне заробітчанство і найперше воно дає можливість укріпляжу, але це також палка про два кінці на якій далеко не заїдеш.
Мизантрóп написав:"На плівках, які були поширені сьогодні в соціальних мережах, я вказана як один із учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися", - написала Ковалів у Facebook Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/na-plivkah-ne-m ... 75208.html
Там была сотрудница Минфина Александра Бетлий, а не Ковалив из ОП. Перепутали. Остальные идентифицированы верно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Гончарука можно сразу принимать на работу в Квартал-95
- Мы не понимаем. У нас нет планов. И у нас реально нет планов.
- То есть ему надо рассказать, смотри Вова, из-за того, что курс падает, оливье на следующем новогоднем столе будет дешевле.
Что !!!! Индекс бигмака заменяем на индекс оливье ))) Пропал дом (с)
Ну как тут с этими ребятами можно что-то прогнозировать хотя бы на квартал вперёд. Что им ударит в голову ?
Говорят эти пленки Зеленский слушал еще в декабре, отставки Гончарука не будет, будет отставка ряда министров на следующей неделе, Гончарук боролся за этих министров, это было его люди, слив произошел для того, чтобы отставки произошли гладко и без информационного шума.
Хотя спасибо и на том, что многим открыли глаза на эффективных менеджеров типа Гончарука )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.