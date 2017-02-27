Гурман Та нема в тих записах ніякого страшного "компромату". Звісно, не всі виглядають професорами економіки, але це розмова за чашкою кави/чаю у вузькому колі. І краще, що юрист Гончарук чесно визнав, що не шарить в економіці, а не вдавав із себе гуру і чуть не професора як Гройсман чи Юлька. Проблема в тому, що зараз Коломойський, Ахметов,Аваков будуть тільки дуже раді проблемам Гончарука у комунікаціях із Зеленським і фракцією. А той факт, що наради в прем"єра зливають - це найбільша проблема!!! P.S.Дуже прикро вразило, що топові українські урядовці все ще спілкуються російською.
Відставки прем’єр-міністра Олексія Гончарука та всього Кабміну через економічні одкровення та критику економічних знань Володимира Зеленського найближчим часом не буде. Про це повідомили джерела AgroPolit.com в Офісі президента.
За даними нашого джерела, є кілька цікавих нюансів у цій ситуації.
Перший – запис зробила Юлія Ковалів, а не відповідні секретні служби. Другий — прем’єр-міністр не піде у відставку, хоча заява написана і передана ним Зеленському. Третій – Зеленський після цього всього сам дзвонив Гончаруку і в цій розмові приємного було мало, але уряд буде і далі працювати. Четвертий нюанс – в найближчому часі Гончарука міняти не будуть, але посилять Кабмін одним чи двома віце-прем’єрами: на них зараз розглядають три кандидатури – Сергія Тігіпка, Валерія Хорошковського та Юлію Ковалів», — говорить наше джерело. https://agropolit.com/news/14920-cherez ... -ekonomiki
fler написав:Перший – запис зробила Юлія Ковалів, а не відповідні секретні служби. – в найближчому часі Гончарука міняти не будуть, але посилять Кабмін одним чи двома віце-прем’єрами: на них зараз розглядають три кандидатури – Сергія Тігіпка, Валерія Хорошковського та Юлію Ковалів», — говорить наше джерело.
Так вроде ее там не было. А вот Хорошковский когда в СБУ рулил.