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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3500350135023503

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 150
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
20
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:38

Гурман Та нема в тих записах ніякого страшного "компромату". Звісно, не всі виглядають професорами економіки, але це розмова за чашкою кави/чаю у вузькому колі. І краще, що юрист Гончарук чесно визнав, що не шарить в економіці, а не вдавав із себе гуру і чуть не професора як Гройсман чи Юлька. Проблема в тому, що зараз Коломойський, Ахметов,Аваков будуть тільки дуже раді проблемам Гончарука у комунікаціях із Зеленським і фракцією.
А той факт, що наради в прем"єра зливають - це найбільша проблема!!!
P.S.Дуже прикро вразило, що топові українські урядовці все ще спілкуються російською.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:49

Ще один варіант...

Відставки прем’єр-міністра Олексія Гончарука та всього Кабміну через економічні одкровення та критику економічних знань Володимира Зеленського найближчим часом не буде. Про це повідомили джерела AgroPolit.com в Офісі президента.

За даними нашого джерела, є кілька цікавих нюансів у цій ситуації.

Перший – запис зробила Юлія Ковалів, а не відповідні секретні служби. Другий — прем’єр-міністр не піде у відставку, хоча заява написана і передана ним Зеленському. Третій – Зеленський після цього всього сам дзвонив Гончаруку і в цій розмові приємного було мало, але уряд буде і далі працювати. Четвертий нюанс – в найближчому часі Гончарука міняти не будуть, але посилять Кабмін одним чи двома віце-прем’єрами: на них зараз розглядають три кандидатури – Сергія Тігіпка, Валерія Хорошковського та Юлію Ковалів», — говорить наше джерело.
https://agropolit.com/news/14920-cherez ... -ekonomiki
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:49

Индекс олів'е

Пропоную на противагу індекса Біг мака,ввести в Україні індекс олів'е. А що класна відмазка...
wolf1
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:59

  fler написав:Перший – запис зробила Юлія Ковалів, а не відповідні секретні служби. – в найближчому часі Гончарука міняти не будуть, але посилять Кабмін одним чи двома віце-прем’єрами: на них зараз розглядають три кандидатури – Сергія Тігіпка, Валерія Хорошковського та Юлію Ковалів», — говорить наше джерело.

Так вроде ее там не было.
А вот Хорошковский когда в СБУ рулил. :wink:
Aps
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