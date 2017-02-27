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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35013502350335043505>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 151
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
21
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:38

Гурман Та нема в тих записах ніякого страшного "компромату". Звісно, не всі виглядають професорами економіки, але це розмова за чашкою кави/чаю у вузькому колі. І краще, що юрист Гончарук чесно визнав, що не шарить в економіці, а не вдавав із себе гуру і чуть не професора як Гройсман чи Юлька. Проблема в тому, що зараз Коломойський, Ахметов,Аваков будуть тільки дуже раді проблемам Гончарука у комунікаціях із Зеленським і фракцією.
А той факт, що наради в прем"єра зливають - це найбільша проблема!!!
P.S.Дуже прикро вразило, що топові українські урядовці все ще спілкуються російською.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:49

Ще один варіант...

Відставки прем’єр-міністра Олексія Гончарука та всього Кабміну через економічні одкровення та критику економічних знань Володимира Зеленського найближчим часом не буде. Про це повідомили джерела AgroPolit.com в Офісі президента.

За даними нашого джерела, є кілька цікавих нюансів у цій ситуації.

Перший – запис зробила Юлія Ковалів, а не відповідні секретні служби. Другий — прем’єр-міністр не піде у відставку, хоча заява написана і передана ним Зеленському. Третій – Зеленський після цього всього сам дзвонив Гончаруку і в цій розмові приємного було мало, але уряд буде і далі працювати. Четвертий нюанс – в найближчому часі Гончарука міняти не будуть, але посилять Кабмін одним чи двома віце-прем’єрами: на них зараз розглядають три кандидатури – Сергія Тігіпка, Валерія Хорошковського та Юлію Ковалів», — говорить наше джерело.
https://agropolit.com/news/14920-cherez ... -ekonomiki
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:49

Индекс олів'е

Пропоную на противагу індекса Біг мака,ввести в Україні індекс олів'е. А що класна відмазка...
wolf1
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:59

  fler написав:Перший – запис зробила Юлія Ковалів, а не відповідні секретні служби. – в найближчому часі Гончарука міняти не будуть, але посилять Кабмін одним чи двома віце-прем’єрами: на них зараз розглядають три кандидатури – Сергія Тігіпка, Валерія Хорошковського та Юлію Ковалів», — говорить наше джерело.

Так вроде ее там не было.
А вот Хорошковский когда в СБУ рулил. :wink:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:01

  fler написав: на них зараз розглядають три кандидатури – Сергія Тігіпка, Валерія Хорошковського та Юлію Ковалів

Ржака, тот информационный ресурс принадлежит последней? Не слышал о ней никогда, первые 2 кандидата точно не вариант, пытаются навязать обществу мнение якобы она кандидат)) Короче пустая джинса.

Но у кабанчиков наконец-то появился шанс устроить нормальный загончик! Дерзайте! Солью хоть наконец оставшиеся пачечки :roll:
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  wolf1 написав:Пропоную на противагу індекса Біг мака,ввести в Україні індекс олів'е. А що класна відмазка...

Не треба нам окупантський індекс - в нас вже є індекс борщу.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 60626.html
15 ноября 2019, 15:59



Кастрюля борща обойдется украинцам на 15 гривен дешевле, чем два месяца назад

По плівкам - схоже, дітки самі не знають, які наслідки матимуть їх дії, все роблять на колінці, що не дивно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:02

  freeze написав: слив произошел для того, чтобы отставки произошли гладко и без информационного шума.


Как это делать слив, чтобы не было информационного шума? :shock:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:15

  Aps написав:
  freeze написав: слив произошел для того, чтобы отставки произошли гладко и без информационного шума.


Как это делать слив, чтобы не было информационного шума? :shock:


Имеется в виду, чтобы увольняемые ушли молча, не брыкались, не выливали компромат и всё было тихо и без шума.

Из третьей части мы узнали, что Рожкова думает, что в ближайшие год, два, три курс может быть 20-23.

И еще порция здорового юмора от Рожковой - Нам пора уже строить перерабатывающие заводы и начинать продавать какую-нибудь итальянскую вермишель.

Всех в Квартал-95 )))) :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:15

сірий
Какой то м...,вкинул дерьмо, а вы им обмазываетесь.

Вы думаете, фейк?
посилять Кабмін одним чи двома віце-прем’єрами: на них зараз розглядають три кандидатури – Сергія Тігіпка, Валерія Хорошковського та Юлію Ковалів»

Интересно, Тигипко пойдёт? Шансов на проведение реальных реформ в такой "команде" - ноль. :D
После "усиления Кабмина" двумя человеками - появится План, Стратегия развития Украины? Ребята реально не поняли, что происходит.

Проблема в тому, що зараз Коломойський, Ахметов,Аваков будуть тільки дуже раді проблемам Гончарука у комунікаціях із Зеленським і фракцією.

Странный у Вас подход. Вы не о развале экономики Украины беспокоитесь, а о "отношении Ахметова и Коломойского к Гончаруку"! :D
Что важнее?
P.S.Дуже прикро вразило, що топові українські урядовці все ще спілкуються російською.

Пусть "за чашкой кофе", на каком угодно языке - разговаривает Кабмин, да хоть и жестами, был бы Результат работы!
В "записях" явно видно: "Плана нет", "Как бы всё президенту объяснить из того, что нам самим непонятно?" :D
Востаннє редагувалось Replay в Чет 16 січ, 2020 10:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:19

НБУ вчера купил 50 млн долларов. ( 1,196 млрд.грн )

Нерезы купили на 3,5 млрд.грн ОВГЗ.

Очень интересно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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