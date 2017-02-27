Вот реальная
И межбанк сегодня с утра прыгнул вверх. На моменте 24,06/24,10
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:20
Народ, что вы все за хрень обсуждаете?
Вот реальная
И межбанк сегодня с утра прыгнул вверх. На моменте 24,06/24,10
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:22
Так уже поступили официальные данные, НБУ всего 50 купил.
Живите своим умом!
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:24
Сологуб - торгівельний дефіціт падає, до ВВП, і це добре. Чому торгівельний дефіціт зростає - бо країна зростає.
Рожкова - експортерам треба переходити на товари з більшою доданою вартістю. (відкрила очі експортерам, за 28 років)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:25
Так а что там обсуждать, ситуация простая как двери, под информационный шумок устроят загончик и постригут оленей, а потом продолжим падение в сторону ЭОК Проходили уже не раз, так что там неинтересно, обсуждать "слив" интереснее)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:37
Дальше ситуация будет любопытная с погашениями.
22 января - поагашение 2,5 млрд.грн ( похоже что это нац.банковские ОВГЗ )
29 января -погашение 2,2 млрд грн ( НБУ )
3,3 млрд.грн ( годовые, там много нерезов )
30 января - 258 млн.долларов ( 14 месячные )
Минфину надо увеличит займы по 5-6 а может и по 7-8 млрд грн занимать , при условии что валюта есть на счетах Минфина.
Погашение общее по гривне 22 и 29 будет в общем 10,2 млрд
Живите своим умом!
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:40
ЭОК 27 - 28 грн грн !!!!
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:41
Alex2006
Ну не скажите, там Бестселлер!
"Топ 10 продавцов валюты - экспортёры", которые сидели и ждали курса выше...
Вполне логично, ведь они "получили валюту" за "Товар, произведённый/отгруженный при курсе, предположим 25 грн. за доллар, а сейчас, после конвертации в грн. да ещё и при поднятии зарплат и налогов(аренда и пр.), у них вообще смысл в цикле производства пропадает!
Если бы это было непонятно на форуме, ну - нормально так, бывает!
На записях не Alex и не Replay!
Общается Кабмин!
Кто и Зачем это сделал(Ревальвацию)? Вот вопрос!
То, что "Кабмин не в теме происходящего", вроде бы понятно. Они там так, "украшение стола".
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:43
вчера ответили: одна мадам вместе с Ротшильдами главные бенифициары ОВДП
ЭОК доллара 27 28 на моменте
к концу 2020 - 30.0
всё что ниже спекуляция одной мадам и Ротшильдов
говорят, эта мадам поуши в гривневых ОВДП
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 16 січ, 2020 10:46, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На предварительном заседании кредитного комитета МВФ Украину не включили в перечень планируемых стран на выдачу кредита. Вопрос об Украине даже не обсуждался. Вы держитесь там
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:49
Yuri_61
Ну, это не самое плохое, в таком случае...
У них, вроде бы нет интересов "всё завалить"?
Устойчивость "системы" интересует.
Зараз переглядають цей форум: fler, Investor_33 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|