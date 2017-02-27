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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3502350335043505>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 151
ниже 23
8%
12
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
21
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:20

Народ, что вы все за хрень обсуждаете?
Вот реальная тема для обсуждения.
И межбанк сегодня с утра прыгнул вверх. На моменте 24,06/24,10
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:22

  Искатель написав:Народ, что вы все за хрень обсуждаете?
Вот реальная тема для обсуждения.
И межбанк сегодня с утра прыгнул вверх. На моменте 24,06/24,10


Так уже поступили официальные данные, НБУ всего 50 купил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:24

Сологуб - торгівельний дефіціт падає, до ВВП, і це добре. Чому торгівельний дефіціт зростає - бо країна зростає. :)
Рожкова - експортерам треба переходити на товари з більшою доданою вартістю. (відкрила очі експортерам, за 28 років) :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:25

  Искатель написав:Народ, что вы все за хрень обсуждаете?
Вот реальная тема для обсуждения.
И межбанк сегодня с утра прыгнул вверх. На моменте 24,06/24,10

Так а что там обсуждать, ситуация простая как двери, под информационный шумок устроят загончик и постригут оленей, а потом продолжим падение в сторону ЭОК :) Проходили уже не раз, так что там неинтересно, обсуждать "слив" интереснее)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:37

Дальше ситуация будет любопытная с погашениями.

22 января - поагашение 2,5 млрд.грн ( похоже что это нац.банковские ОВГЗ )

29 января -погашение 2,2 млрд грн ( НБУ )
3,3 млрд.грн ( годовые, там много нерезов )

30 января - 258 млн.долларов ( 14 месячные )

Минфину надо увеличит займы по 5-6 а может и по 7-8 млрд грн занимать , при условии что валюта есть на счетах Минфина.

Погашение общее по гривне 22 и 29 будет в общем 10,2 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:40

  Alex2006 написав:
  Искатель написав:Народ, что вы все за хрень обсуждаете?
Вот реальная тема для обсуждения.
И межбанк сегодня с утра прыгнул вверх. На моменте 24,06/24,10

Так а что там обсуждать, ситуация простая как двери, под информационный шумок устроят загончик и постригут оленей, а потом продолжим падение в сторону ЭОК :) Проходили уже не раз, так что там неинтересно, обсуждать "слив" интереснее)


ЭОК 27 - 28 грн грн !!!!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:41

Alex2006
Послушал, и что там такого?

Ну не скажите, там Бестселлер!
"Топ 10 продавцов валюты - экспортёры", которые сидели и ждали курса выше...

Вполне логично, ведь они "получили валюту" за "Товар, произведённый/отгруженный при курсе, предположим 25 грн. за доллар, а сейчас, после конвертации в грн. да ещё и при поднятии зарплат и налогов(аренда и пр.), у них вообще смысл в цикле производства пропадает!

Если бы это было непонятно на форуме, ну - нормально так, бывает!
На записях не Alex и не Replay!
Общается Кабмин! :D

Кто и Зачем это сделал(Ревальвацию)? Вот вопрос!

То, что "Кабмин не в теме происходящего", вроде бы понятно. Они там так, "украшение стола". :D
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:43

  Replay написав:
Кто и Зачем это сделал(Ревальвацию)? Вот вопрос!

То, что "Кабмин не в теме происходящего", вроде бы понятно. Они там так, "украшение стола". :D


вчера ответили: одна мадам вместе с Ротшильдами главные бенифициары ОВДП
ЭОК доллара 27 28 на моменте
к концу 2020 - 30.0
всё что ниже спекуляция одной мадам и Ротшильдов
говорят, эта мадам поуши в гривневых ОВДП
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 16 січ, 2020 10:46, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На предварительном заседании кредитного комитета МВФ Украину не включили в перечень планируемых стран на выдачу кредита. Вопрос об Украине даже не обсуждался. Вы держитесь там
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:49

Yuri_61
вчера ответили: Маркарова вместе с Ротшильдами главные бенифициары ОВДП

Ну, это не самое плохое, в таком случае...
У них, вроде бы нет интересов "всё завалить"?
Устойчивость "системы" интересует. :?
Replay
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