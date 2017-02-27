Трошки підросли! Відчувається післясмак вчорашнього, я би сказав, вкиду. Та почався робочий день. Досить роздувати політичні пристрасті. Працюємо!
ВО
PS І гарна новина! Здається ми поразумілися з somilitarkом в лічці. Більше тут не має буту того "словесного поносу"!
Мяу...
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
lapay написав:Сологуб - торгівельний дефіціт падає, до ВВП, і це добре. Чому торгівельний дефіціт зростає - бо країна зростає. Рожкова - експортерам треба переходити на товари з більшою доданою вартістю. (відкрила очі експортерам, за 28 років)
Но ведь это верные утверждения.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Загальна добова ліквідність 64 701,72 + 35 707 - 0,0 = 100 408,72(101 169,14 − 760,42) млн. гривень.
Загально добова ліквідність очікуванно Припала та лишилась вище 100 млрд.грн.! Вчора по розрахунках за ОВДП і повернення грошей по закінченню попередніх ОВДП гривні таки більше забрали з ринку, навіть інтервенція НБУ не допомогла!
Хоча, коррахунки виросли, і нарешті овернайти припалили, та більша частина пішла в коррахунки! Всього невеличка частинка перейшла в довгі ОВДП.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.