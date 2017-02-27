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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3503350435053506>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 152
ниже 23
9%
13
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
21
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:53

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
10:30

Зображення
Трошки підросли! Відчувається післясмак вчорашнього, я би сказав, вкиду.
Та почався робочий день. Досить роздувати політичні пристрасті. Працюємо!

ВО

PS
І гарна новина!
Здається ми поразумілися з somilitarkом в лічці. :roll:
Більше тут не має буту того "словесного поносу"! :oops:

Мяу...

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:17

Вчера начали возмещать НДС - 141,6 млн. Всего с начала года возместили 148.90 млн - это 6.1 % от факта прошлого года.

Выполнение доходной части бюджета на 15 января - 18,9% (85,8% от факта прошлого года).
Vert
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:20

  lapay написав:Сологуб - торгівельний дефіціт падає, до ВВП, і це добре. Чому торгівельний дефіціт зростає - бо країна зростає. :)
Рожкова - експортерам треба переходити на товари з більшою доданою вартістю. (відкрила очі експортерам, за 28 років) :)

Но ведь это верные утверждения.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:21

  Vert написав:Вчера начали возмещать НДС - 141,6 млн. Всего с начала года возместили 148.90 млн - это 6.1 % от факта прошлого года.

Выполнение доходной части бюджета на 15 января - 18,9% (85,8% от факта прошлого года).

Это так установленные на таможнях сканеры влияют на наполнение?)
Посмотрим кто дольше продержится, импортеры или минфин с ОВДП под 10% ... :mrgreen:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тихо вокруг!!! Меня терзают смутные сомнения.....какие "финансовые" вопросы решал янелох в Омане?? Шо уже продал????
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:25

Кардіограма ліквідності - лишились вище 100 млрд.


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 64 701,72133494(61 005,14257953 + 3 696,57875541) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 35 707(40 164 − 4 457) млн.

Загальна добова ліквідність 64 701,72 + 35 707 - 0,0 = 100 408,72(101 169,14 − 760,42) млн. гривень. :!:

Загально добова ліквідність очікуванно Припала та лишилась вище 100 млрд.грн.! Вчора по розрахунках за ОВДП і повернення грошей по закінченню попередніх ОВДП гривні таки більше забрали з ринку, навіть інтервенція НБУ не допомогла!

Хоча, коррахунки виросли, і нарешті овернайти припалили, та більша частина пішла в коррахунки! Всього невеличка частинка перейшла в довгі ОВДП.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:45

p.s. купил немного по 24.12 час назад. валюты валом. киев левый берег.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 16 січ, 2020 11:56, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:03

По теме новости - как стало известно из декабрьского отчета, НБУ скупает валюту просто надувая гривневую массу. 32 ярда за декабрь тупо со станка. в дальнейшем наверняка этот карнавал продолжится. Чем это вскоре аукнется все понимают.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:03

  daryaby807 написав:Тихо вокруг!!! Меня терзают смутные сомнения.....какие "финансовые" вопросы решал янелох в Омане?? Шо уже продал????


Ну по тим викидам в пресу прем'єра кухарок і команди дубоменеджерів виходить ,що зараз гривна трохи опуститься,а в лютому чекають качелі. Так випливає з їх розмов.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:11

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
10:30


І гарна новина!
Здається ми поразумілися з somilitarkом в лічці. :roll:
Більше тут не має буту того "словесного поносу"! :oops:

Мяу...

Хай щастить!

Ранок мудр1н1ше :lol: Мур
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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