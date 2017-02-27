Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.01.2020................24,0791
Доллар прибавил около 10 копеек.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. Сразу же начав плавный спуск, к 11-10 опустились на 2 копейки. После 20-минутного перекура, с 11-30 до 12-20 выросли на 5.5 копеек и снова стабилизировались.
НБУ вчера выкупил плановые 50 млн.
Коррсчета выросли за счет сокращения объема сертификатов. Препятствовало росту корсчетов казначейство.
Объем проданной на МБ валюты во вторник вырос до нормальных 425.8 млн. Это чистые обороты, без участия регулятора.
Moneta написав:
НБУ скупает валюту просто надувая гривневую массу. 32 ярда за декабрь тупо со станка. в дальнейшем наверняка этот карнавал продолжится. Чем это вскоре аукнется все понимают.
Это понятно и без отчета. НБУ не может забирать валюту бесплатно, а значит заплаченная гривна попадает на рынок. Это может иметь эффект, сдерживающий ревальвацию, но пока это не очень видно.
Эмиссия у нас очень умеренная и большая ее часть обеспечена поступлениями валюты. Я не вижу тут поводов для беспокойства.