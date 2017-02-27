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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3503350435053506

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 152
ниже 23
9%
13
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
21
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:12

  Moneta написав:По теме новости - как стало известно из декабрьского отчета, НБУ скупает валюту просто надувая гривневую массу. 32 ярда за декабрь тупо со станка. в дальнейшем наверняка этот карнавал продолжится. Чем это вскоре аукнется все понимают.



Ну так это их работа.... если бы скупали без надувания - курс бы уже приближался к 18-ти на фоне волны банкротств экспортеров
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:16

Адам Смит


@_Smithchenko
10 Std.Vor 10 Stunden
Mehr
Если Премьера не отставят на эмоциях на неделе, следующий опасный момент - начало февраля. Уже понятно, что январский бюджет будет капитально завален (на сегодня выполнено 16% плана), и это даст повод. Причем, на фоне хронических бюджетных проблем, это будет выглядеть обоснованно
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:04

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.01.2020................24,0791
Доллар прибавил около 10 копеек.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. Сразу же начав плавный спуск, к 11-10 опустились на 2 копейки. После 20-минутного перекура, с 11-30 до 12-20 выросли на 5.5 копеек и снова стабилизировались.
НБУ вчера выкупил плановые 50 млн.
Коррсчета выросли за счет сокращения объема сертификатов. Препятствовало росту корсчетов казначейство.

Объем проданной на МБ валюты во вторник вырос до нормальных 425.8 млн. Это чистые обороты, без участия регулятора.

  Moneta написав:НБУ скупает валюту просто надувая гривневую массу. 32 ярда за декабрь тупо со станка. в дальнейшем наверняка этот карнавал продолжится. Чем это вскоре аукнется все понимают.

Это понятно и без отчета. НБУ не может забирать валюту бесплатно, а значит заплаченная гривна попадает на рынок. Это может иметь эффект, сдерживающий ревальвацию, но пока это не очень видно.
Эмиссия у нас очень умеренная и большая ее часть обеспечена поступлениями валюты. Я не вижу тут поводов для беспокойства.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:04

  Replay написав:...

закроются завтра на 3300 - пойдут на 3400 без всякого ахтунга, шип оптимизьма...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:И полгода прошло, а когда уже дойдут до стимулирования роста и активности хоть чего-то ?
Эээээ....А откуда вообще мысль, что они планировали упрощать жизнь бизнесу?
Они пришли под лозунгами "поднять соц выплаты и снизить тарифы". Очевидно же, что это возможно только с повышением налоговой нагрузки и гос регулирования.
juristkostya
 
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  #<1 ... 3503350435053506
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