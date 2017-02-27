Додано: Чет 16 січ, 2020 12:16

Адам Смит

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@_Smithchenko

10 Std.Vor 10 Stunden

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Если Премьера не отставят на эмоциях на неделе, следующий опасный момент - начало февраля. Уже понятно, что январский бюджет будет капитально завален (на сегодня выполнено 16% плана), и это даст повод. Причем, на фоне хронических бюджетных проблем, это будет выглядеть обоснованно

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.