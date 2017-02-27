Додано: Чет 16 січ, 2020 13:53

Філ написав: Гурман Та нема в тих записах ніякого страшного "компромату". Звісно, не всі виглядають професорами економіки, але це розмова за чашкою кави/чаю у вузькому колі. І краще, що юрист Гончарук чесно визнав, що не шарить в економіці, а не вдавав із себе гуру і чуть не професора як Гройсман чи Юлька. Проблема в тому, що зараз Коломойський, Ахметов,Аваков будуть тільки дуже раді проблемам Гончарука у комунікаціях із Зеленським і фракцією.

А той факт, що наради в прем"єра зливають - це найбільша проблема!!!

P.S.Дуже прикро вразило, що топові українські урядовці все ще спілкуються російською. Та нема в тих записах ніякого страшного "компромату". Звісно, не всі виглядають професорами економіки, але це розмова за чашкою кави/чаю у вузькому колі. І краще, що юрист Гончарук чесно визнав, що не шарить в економіці, а не вдавав із себе гуру і чуть не професора як Гройсман чи Юлька. Проблема в тому, що зараз Коломойський, Ахметов,Аваков будуть тільки дуже раді проблемам Гончарука у комунікаціях із Зеленським і фракцією.А той факт, що наради в прем"єра зливають - це найбільша проблема!!!P.S.Дуже прикро вразило, що топові українські урядовці все ще спілкуються російською.

Наради зливають в ефір, оскільки дуже багатьом наступили на хвіст і зменшили обсяг навару.Реально трішки меньше чорного налу стало, зовсім трішки,але вже це добре.Тому зливають всяку хрінотінь - типу секс-скандалів, роздувають якісь слова і т.п.На мій погляд - краще - тисячі секс-скандалів , ніж холодонокровний розпил бабла.Одна зелена енергетика чого вартує, чуваки пиляли десятки мільярдів бабок,причому тупо і безхитросно пиляли,і тут пробують провести через Раду та через Конституційний суд - зменшення навару.А навар же ж розписаний аж до 2030-го року.Вже заплановано хто щось собі придбає з нерухомості в Лондоні чи яку там яхту чи супреджет обновить.І викидають на екрани і в мережу десятків продажних політтехнологів, які вже починають пісню про те, що ціни на зелену енергію -як одні з найвищих в Європі ,причому в бідній країні - це класно,завіз імпортного обладнання на збиток нашому товаровиробнику без податків - це супер-класно, і краще звернути увагу на те ,ну так образно,"в яких мештах ходить якийсь міністр".Вражає те,що публіка ведеться на якусь хрінотінь ,на якісь дрібниці, і не помічає, що все це лайно викидають в мережу ті,кому прищепили трішки хвоста і зменшили обсяг тіньового бабла.Не потрібно давати себе обдурити.Вони роздувають дрібниці для того щоб і надалі мати змогу розпилювати наші бабки в особливо величезних розмірах.Насправді,олігархи,клановики,тіньовики і т.п. тішаться,що публіка ведеться на таку фігню.Вони настільки звикли за роки,що все в економіці відповідає лише їх інтересам, всі гілки працюють на них, що тепер коли лише на 1% щось там пішло не по їх плану, то це як в дитини цукерку забрати.Всі ці телеграм канали - це банальна спроба контратаки.А в основі всього лиш - невеличке зменшення потоку бабла.